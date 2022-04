Vite al limite: la storia di Isaac, ingrassato quando alla mamma è stato diagnosticato un cancro

In onda questa sera, la puntata di Vite al limite è dedicata alla storia di Isaac: predisposto all’obesità, il giovane ha dovuto occuparsi della madre malata e ha trovato nel cibo un rifugio diventato ben presto ossessione, raggiungendo i 300 chili di peso. L’appuntamento con il suo caso è in programma lunedì 25 aprile su Real Time: scopriamo le anticipazioni della puntata.

Le anticipazioni della puntata di oggi: la storia di Isaac Martinez

Isaac Martinez viene da Hutchins, Texas e ha avuto una difficile infanzia. Con una predisposizione congenita all’obesità (e alle allergie), il ragazzo ha dovuto fin da giovanissimo occuparsi della madre. Quando quest’ultima ha cominciato ad accusare problemi di salute la situazione è precipitata. Dopo aver avuto un ictus, alla donna è stato diagnosticato un cancro. A quel punto, per Isaac il cibo è diventato prima un rifugio e poi una vera ossessione. All’età di 23 anni, raggiunti i 300 chili e affetto da cellulite infettiva, si è rivolto al dottor Nowzaradan. Il suo appare un percorso particolarmente critico: per sottoporsi all’operazione di bypass gastrico deve perdere una ragguardevole quantità di peso. Stavolta per il Dr.No il compito di rivelerà piuttosto complesso.

Dove vederlo stasera in tv (lunedì 25 aprile)

La puntata di Vite al limite, il reality che racconta le storie di persone gravemente obese e in cerca di aiuto, va in onda stasera in prima tv su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) e in streaming sul sito ufficiale a partire dalle 21:25.