Vite al limite: stasera la storia di David, ingrassato durante un’infanzia problematica

Vite al limite stasera ci racconta la storia di David: drammaticamente abbandonato dai genitori biologici e cresciuto da genitori adottivi, il ragazzo ha trovato nel cibo la sua unica fonte di sfogo per la sua triste adolescenza. Dopo anni difficili, ora ha finalmente deciso di dare una svolta alla sua vita affidandosi al celebre dottor Younan Nowzaradan. La nuova puntata va in onda oggi - 11 aprile - in prima tv su Real Time a partire dalle 21:25.

Vite al limite: la storia di David Nelson

David Nelson è un trentenne americano che viene dell’Idaho. I suoi problemi sono cominciati durante l’infanzia. Sua madre era una giovanissima tossicodipendente e suo padre una figura assente. Cresciuto da genitori adottivi, il cibo ha rappresentato per David l’unica fonte di consolazione. Dopo qualche anno relativamente sereno, il ragazzo fu cacciato di casa nel pieno dell’adolescenza, reo di aver organizzato una festa poco dopo la scomparsa della nonna acquisita. Abbandonata la scuola, continuò ad abusare del cibo, perdendo drammaticamente il controllo della situazione. Adesso troviamo un David gravemente obeso e vittima di svariate patologie che potrebbero mettere seriamente a rischio la sua vita. Riuscirà - con l’aiuto del “Dr. No” - a riprendere in mano la sua esistenza e a trovare una motivazione per poter sopravvivere?

Dove vederlo domani in tv (lunedì 11 aprile)

La nuova puntata di Vite al limite, il reality che racconta le storie di persone obese in cerca di aiuto dal dottor Nowrzaradan, va in onda stasera in prima tv su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) e in streaming sul sito ufficiale a partire dalle 21:25.