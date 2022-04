Vite al limite: stasera la storia di Lisa, ingrassata in gioventù per sfuggire alle avances

In prima serata su Real Time arriva una nuova puntata inedita di Vite al limite, lo show USA che racconta le complicate storie di persone patologicamente obese determinate a dimagrire rivolgendosi al “Dr.Now”, il medico Younan Nowzaradan.

Il nuovo episodio ripercorrerà la vicenda di Lisa: l’appuntamento è stasera sul canale 31 a partire dalle 21:25.

Lisa Ebberson, la protagonista della nuova puntata

Lisa Ebberson ha appena compiuto 51 anni, vive a Fairbury, nello stato del Nebraska, e pesa circa 290 chili. Racconta di essere ingrassata così tanto in gioventù per sfuggire alle avances degli uomini del suo quartiere poco raccomandabile. Oggi, invece, dà la colpa soprattutto al fidanzato Randy, accusandolo di cucinare troppo e preparare piatti poco sani, e finendo sempre col litigare. Lisa è bloccata a letto da ormai 4 anni: uno specialista le ha detto che se provasse a camminare si romperebbe delle ossa per il suo peso. Decide così di rivolgersi al dottor Nowzaradan, ma è molto reticente nei suoi confronti. Dopo soli 4 mesi decide così di abbandonare il programma, e dovrà affrontare il Covid-19, malattia che costerà caro soprattutto al suo partner. Dopo alcuni mesi, Lisa riprenderà così il suo percorso più determinata di prima.

Vite al limite: il programma

Vite al limite è il docureality che racconta le storie di persone obese decise a perdere peso affidandosi all’esperienza del “Dr. Now”, il medico iraniano Younan Nowzaradan, il quale aiuterà i pazienti in questa impresa attraverso diete e interventi chirurgici.

