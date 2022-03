Vite al limite, la storia di Ontreon: perdere peso per diventare prete

Torna questa sera Vite al limite, lo show statunitense che mostra le storie di persone patologicamente obese determinate a dimagrire, rivolgendosi al famoso medico Younan Nowzaradan.

Il nuovo episodio va in onda oggi su Real Time a partire dalle 21:25.

Ontreon Shannon, protagonista della nuova puntata

Ontreon Shannon vive a Plano, nello stato del Texas, ha 36 anni e pesa 318 chili. È costretto a prendere 14 medicine diverse ogni giorno per aiutare il suo cuore a reggere, e ben tre differenti medici gli hanno tristemente pronosticato che, continuando con il suo stile di vita, difficilmente vedrà i 40 anni. Ad aggravare la situazione la relazione di Ontreon con la moglie e la madre, con cui le tensioni sono continue. Nonostante tutto, Ontreon nutre ancora speranza grazie a Dio: vuole infatti diventare pastore, ma il suo peso glielo impedisce. La sua fede, tuttavia, non sarà sufficiente per perdere peso.

Vite al limite: il programma

Vite al limite è il docureality che racconta le storie di persone obese decise a perdere peso affidandosi all’esperienza del “Dr. Now”, il medico iraniano Younan Nowzaradan, il quale aiuterà i pazienti in questa impresa attraverso percorsi di recupero e interventi chirurgici.

Dove vederlo stasera in tv (lunedì 14 marzo)

Vite al limite è in onda stasera in prima tv su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) e in streaming sul sito ufficiale a partire dalle 21:25.