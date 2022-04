Vite al limite: stasera la storia di Krystel, ingrassata da giovane dopo aver subìto abusi

La nuova puntata di Vite al limite è dedicata alla storia di Krystel: dopo essere stata fisicamente abusata per anni, la ragazza ha cominciato a consumare cibo in dosi sempre più elevate. L’emergere di alcune patologie fisiche l’hanno spinta ad affidarsi al dottor Younan Nowzaradan. L’appuntamento è in programma lunedì 18 aprile in prima tv su Real Time: scopriamo le anticipazioni della storia di stasera.

Le anticipazioni della puntata di oggi: la storia di Krystel Hall

Krystel Hall viene dall’Ohio e ha avuto una vita molto dura. Non soltanto è stata abusata fisicamente dal compagno di sua madre, ma dai 5 ai 13 anni è stata vittima di molestie da parte di un cugino. La donna si rivolge al cibo per combattere i traumi subìti, ma è uno sfogo che ha un alto prezzo da pagare: il peso quasi le annulla le movenze e le patologie (diabete, ipertensione, disturbi allo stomaco) rischiano di compromettere la sua stessa sopravvivenza. Nonostante le tante difficoltà, Krystel è riuscita però a essere una ottima mamma per suo nipote Josh. All’età di 32 anni la donna ha deciso di chiedere aiuto al Dr. Nowzaradan anche per garantire un futuro al ragazzo, bisognoso di un riferimento materno. La strada da percorrere è in salita: la chirurgia da sola non basta e alla donna è chiesta una volontà di ferro che non è certa di avere.

Dove vederlo stasera in tv (lunedì 18 aprile)

La nuova puntata di Vite al limite, il reality che racconta le storie di persone obese in cerca di aiuto dal dottor “Now”, va in onda stasera in prima tv su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) e in streaming sul sito ufficiale a partire dalle 21:25.