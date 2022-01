Vite al limite, stasera in prima tv Real Time l’ossessione di Julian per il cibo

In prima serata su Real Time torna la première di Vite al limite. Il reality show statunitense, giunto alla sua decima stagione, racconta le storie di persone patologicamente obese decise a dimagrire, chiedendo aiuto al famoso medico Younan Nowzaradan.

Il nuovo episodio è in prima tv questa sera su Real Time a partire dalle 21:25.

Vite al limite: anticipazioni e protagonista (lunedì 24 gennaio)

In questa nuova puntata di Vite al limite andremo a Tucson, in Arizona, per scoprire la storia di Julian Valentine, 33enne dal peso di 376kg. Ossessionato dal cibo, Julian raggiunge un peso smisurato che non gli permette quasi di uscire di casa e ne mette a serio repentaglio la salute. Sarà l’amore a smuoverlo: sua moglie Irma, con cui è stato amore a prima vista, deve ora assisterlo in ogni attività quotidiana ed è visibilmente provata. Per salvare il matrimonio, Julian deciderà così di rivolgersi al dottor Younan Nowzaradan, il quale dovrà far perdere al paziente circa 60kg in sei mesi per procedere con l’intervento chirurgico. Dopo ben due mesi, però, Julian non ha ancora perso peso: riuscirà a seguire la dieta e ottenere il via libera per l’operazione?

Vite al limite: il format

Vite al limite è il docureality USA che narra le storie di persone patologicamente obese determinate a perdere peso e rientrare in parametri salutari, affidandosi all’esperienza del dottore iraniano Younan Nowzaradan. Il “Dr. Now” cercherà di aiutare i pazienti con diete rigorose e, se necessario, anche con bypass gastrico.

Vite al limite: dove vederlo

Vite al limite è in onda stasera lunedì 24 gennaio su Real Time e in streaming sul sito ufficiale. La nuova puntata è in prima serata e inizia alle 21:25.