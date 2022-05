Vite al limite: stasera la storia di Irene, ingrassata a causa del padre violento

Oggi, 16 maggio, va in onda la puntata di Vite al limite dedicata a Irene Walker: la donna ha avuto una infanzia difficile, fatta di abusi e sofferenza. Dopo il divorzio dei genitori ha cominciato a mangiare tanto e a 17 anni è rimasta incinta di un uomo violento. Raggiunti i 273 kg di peso, ha deciso di chiedere aiuto al “Dr. No”. Scopriamo le anticipazioni della puntata, trasmessa da Real Time alle 21.25. La puntata di Vite al limite in onda oggi, 16 maggio, è dedicata a Irene Walker, proveniente da Houston (Texas).

Il suo rapporto con il cibo è sempre stato molto complesso: era infatti ancora una bambina quando i genitori divorziarono e a lungo ha visto la madre subire la violenza del padre, che in più di una occasione ha abusato della stessa Irene. Quest’ultima aveva un solo modo per sfogare rabbia e dolore: mangiare tanto. Purtroppo la donna si è anche innamorata di un uomo molto violento, con cui ha avuto una figlia a 17 anni. Persi in pochi anni il padre, la madre, la sorella maggiore e la zia, ha vissuto in una struttura di accoglienza, ma è stata espulsa perché è rimasta incinta.

Irene ha avuto in totale quattro figli. La donna non ha mai tenuto a bada l’abitudine di mangiare tanto e alla soglia dei 40 anni ha raggiunto i 273 kg di peso. Con una salute messa a dura prova ha dunque deciso di rivolgersi al dottor Nowzaradan: l’ultima spiaggia per riprendere in mano la sua vita e affrontare la quotidianità con maggiore serenità.

Dove vederlo stasera in tv (lunedì 16 maggio)

La puntata di Vite al limite va in onda stasera su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) e in streaming sul sito ufficiale a partire dalle 21:25.