Vite al limite, prima tv: Bianca e Romonte in crisi per la seconda operazione

In prima serata torna la decima stagione di Vite al limite, lo show statunitense che ripercorre le storie di persone patologicamente obese determinate a dimagrire, rivolgendosi al famoso medico Younan Nowzaradan.

Anticipazioni e protagonisti nuova puntata

36enne di Fayetteville, in Tennessee, Bianca Hayes pesa 274kg. Il suo disturbo parte da lontano, da quando la madre era in preda all’alcolismo e Bianca trovava rifugio solo nel cibo. La situazione è da lì peggiorata con la morte della madre, del patrigno e del padre in pochi anni. Dopo la nascita del figlio Simeon, Bianca si è sottoposta a un intervento chirurgico insieme al fidanzato Romonte, entrambi con la volontà di aiutare al meglio il piccolo. Bianca è però ripiombata nelle sue pessime abitudini alimentari, e ora deve nuovamente perdere peso. Chiede così aiuto al dottor Nowzaradan, che però non può operarla per via del troppo tessuto cicatrizzato dal precedente intervento. Romonte, inoltre, sembra non riuscire ad accompagnare la compagna anche durante questo percorso. Riuscirà Bianca a dimagrire e rientrare in parametri salutari?

Vite al limite: il format

Vite al limite (My 600-lb Life negli USA) è il docureality che narra le storie di persone obese decise a perdere peso affidandosi all’esperienza del “Dr. Now”, il medico iraniano Younan Nowzaradan, il quale aiuterà i pazienti in questa impresa attraverso percorsi di recupero e interventi chirurgici.

