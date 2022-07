Vito Coppola lascia Ballando, la reazione di Milly Carlucci

Ballando con le stelle perde un pezzo importante. Vito Coppola - approdato allo show di Milly Carlucci nella scorsa edizione, al posto di Raimondo Todaro - lascia il programma per volare su altri lidi. Ad annunciarlo è stata proprio la conduttrice, in collegamento con il ballerino, in un video pubblicato su Instagram: "La notizia che vi vogliamo dare è che qui c'è in ballo un biglietto aereo. Vito ha avuto un invito importantissimo per Strictly come dancing, che è il programma inglese da cui derivano tutti i Ballando con le stelle e da cui deriviamo anche noi, anche se poi abbiamo fatto una strada indipendente e diversa".

Milly ha voluto comunicarlo personalmente, dando il benestare al maestro che ha rubato il cuore ad Arisa facendo sognare, ogni sabato sera, milioni di italiani: "Con tutti i nostri auguri e la nostra benedizione, Vito farà parte del cast di Strictly come dancing". Felicissimo il ballerino, che ha espresso alla conduttrice tutta la sua gratitudine: "E' stata una cosa improvvisa, sto mettendo le idee in ordine, però sono contento e non vedo l'ora. Loro sono stati molto affascinati da quello che abbiamo fatto noi a Ballando, hanno visto i video, quello che creiamo. Infatti Milly te l'ho detto ma te lo ripeto, grazie. Grazie a te e a tutta la famiglia di Ballando, che mi avete instradato. Speriamo che questo possa portare bene anche lì".

E' una perdita importante, ma Milly Carlucci è orgogliosa della strada che sta facendo Vito: "E' importante che i nostri ragazzi italiani facciano esperienza all'estero, nel ballo come in tutte le discipline - ha detto ancora -. Andare all'estero apre la testa e ti insegna cose nuove. C'è quella che viene chiamata la fuga dei cervelli, in questo caso è la fuga dei piedi danzerini. Poi i cervelli tornano in Italia e io spero che anche i piedi danzanti rientreranno in Italia. In bocca al lupo Vito, faremo il tiro per te e ti aspettiamo in Italia". Su questo il ballerino non ha dubbi: "Vado, arricchiamo il bagaglio e poi ritorniamo sempre a casa".

Il video pubblicato da Milly Carlucci