Vito Molinari in ospedale, il padre fondatore della Rai racconta: "Così mi hanno scippato a 92 anni"

Il regista della prima trasmissione Rai è ricoverato in ospedale per la frattura di femore e spalla

Si sente un "sopravvissuto" Vito Molinari. Il regista della prima trasmissione Rai, 92 anni, è ricoverato in ospedale dopo aver reagito "a uno scippo maldestro" subito fuori da una banca a Milano. I medici gli hanno diagnosticato la frattura del femore, tanto da essere stato sottoposto a un intervento chirurgico. "Ho cercato di fare l'eroe senza esserlo", ha raccontato in un'intervista al Corriere della Sera il regista e scrittore: "Volevano raggirarmi all'uscita dalla banca. Hanno pensato: ecco un vecchio rincoglionito. Mi hanno fatto sentire uno sprovveduto. Ma io non sono così. Vecchio sì, ma rincoglionito no".

"Ho inseguito lo scippatore che cercava di salire sull'auto del complice e l'ho trattenuto per il braccio, mentre il socio accelerava. Sono caduto a terra e mi hanno trascinato per qualche metro...", ha aggiunto ancora Molinari: "È un paradosso per un regista sentirsi dentro a un brutto film, come il cow boy sbalzato di sella che resta con il piede impigliato nella staffa del cavallo imbizzarrito".

Rivolgendo un appello ad altri anziani che potrebbero trovarsi nella sua situazione: "Questo è stato un errore, lo dico per altri cittadini che possono avere come me una comprensibile reazione istintiva. Non bisogna fare l'eroe, non essendolo", ha affermato. E ancora: "In certe circostanze non ragioni più con la testa. Se avessi avuto una pistola, giuro che gli avrei sparato alle gambe. Mentre lui si buttava sul sedile sono riuscito ad afferrarlo per il braccio, ma il complice ha accelerato e sono stato trascinato sull'asfalto. E così eccomi, con femore e spalla rotti".

Vito Molinari è una memoria storica della Rai con oltre duemila trasmissioni televisive e 500 Caroselli, ha diretto lui le tantissime prime Rai del sabato, 'L'amico del giaguaro', 'Senza Rete', 'Canzonissima' e tante altre.