Vittime collaterali, da stasera in tv: le anticipazioni del programma

In onda da lunedì 1° maggio dalle 23.15 su Rai 1, "Vittime collaterali", è un nuovo programma televisivo condotto da Emma D'Aquino: l'intento della trasmissione è quello di raccontare storie di persone comuni travolte da drammatici eventi. Le vittime del titolo sono i parenti e gli amici di uomini e donne protagonisti di drammatiche vicende.

"Vittime collaterali": le anticipazioni del 1° maggio

Lunedì primo maggio 2023 prende il via un nuovo appuntamento di Rai 1: condotto dalla giornalista Emma D'Aquino, "Vittime collaterali", è un programma della Direzione Approfondimento che dà voce alle famiglie e agli amici di persone colpite da drammatici eventi. Un format in cinque puntate, con interviste e approfondimenti, che danno risalto a voci generalmente lontane dal clamore mediatico. Dalle vittime di mafia ai morti sul lavoro: cosa rimane alle persone care delle vittime?

La prima puntata di "Vittime collaterali" è proprio dedicata alle cosiddette morti bianche. I dati sono sconfortanti: in media, ogni giorno tre lavoratori perdono la vita in incidenti sul lavoro. Il racconto principale della serata riguarda i tre studenti che l'anno scorso persero la vita nell'ambito del progetto "scuola-lavoro". La conduttrice ha incontrato i genitori di Lorenzo Parelli, una delle tre vittime: 18 anni, il giovane finì schiacciato da una lastra d'acciaio proprio durante l'ultimo giorno del fatale stage. Il ricordo di quella giornata, ma anche il dolore indelebile e la sottolineatura della mancanza di regole, necessarie per garantire un'adeguata sicurezza.

Tra le altre storie raccontate da Emma D'Aquino, troviamo quella della famiglia di quella di Giuseppe Lenoci, morto a 16 anni durante uno stage in azienda; quella di un lavoratore dell’edilizia, che dopo essere stato vittima di un grave infortunio rischia il licenziamento; e, per finire, anche una vicenda a lieto fine: senza lavoro a causa di un incidente in un capannone, Fabio è stato assunto da un imprenditore che si era imbattuto, grazie ai quotidiani, nella sua drammatica storia.

In studio troviamo alcuni ospiti, che dibattono sull'argomento, mettendo in evidenza falle e soluzioni per il grave problema: la preside Valentina Calì e Bruno Giordano, magistrato ed ex direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

Dove vederlo in tv e in streaming (dal 1° maggio 2023)

La prima puntata di "Vittime collaterali" va in onda oggi, lunedì 1° maggio 2023, su Rai 1 a partire dalle 23.10. Il programma con Emma D'Aquino è inoltre visibile sulla piattaforma RaiPlay, sia in diretta streaming che on demand.