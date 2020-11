Vittoria Schisano scrive a Milly Carlucci, gratitudine e amarezza sui social: “Saranno ripescati Elisa e Raimondo”

Durante l’ottava puntata di Ballando con le stelle, Vittoria Schisano in coppia con il maestro Marco De Angelis è finita ai ripescaggi che daranno il loro esito nella semifinale di sabato 14 novembre. Tanta l’amarezza per il verdetto da parte della concorrente che nell’ultima puntata del dance show di Rai Uno è stata anche protagonista di un toccante racconto personale per sostenere la necessità della legge contro l’omotransfobia e, come tale, si è trovata destinataria delle parole di Milly Carlucci in diretta tv. “Sono felice che tu abbia preso parte a questo programma e che abbia voluto condividere con noi il tuo racconto”, ha affermato la conduttrice in riferimento al vissuto dell’attrice che, via social, ha voluto scriverle un messaggio di ringraziamento.

Il post, tuttavia, è stato anche l’occasione per esprimere il rammarico per l’esito della gara che la troverà comunque impegnata al massimo per sostenere la prossima puntata, pur consapevole di un verdetto che già immagina sarà negativo per lei.

La lettera di Vittoria Schisano per Milly Carlucci

“Cara Milly ho deciso di fare questo post per ringraziarti pubblicamente della grande opportunità che mi hai regalato”, ha esordito Vittoria Schisano nel post a corredo del video del momento in cui la conduttrice elogia l’impegno e il suo coraggio: “In queste settimane mi hai insegnato tanto, ti ho visto sorridente nei momenti più difficili, il covid e le paura di non riuscire a portare a termine lo show non hanno mai minato la tua dolcezza, in ogni momento di difficoltà c’eri sempre. La tua dedizione per il lavoro, vederti arrivare per prima ed andartene per ultima, mi hanno insegnato che quando hai la fortuna di fare il lavoro che ami non c’è alcun limite”. Poi il riferimento alla gara di Ballando con le stelle: “Per amor del vero sento di dire che sono stata l’unica concorrente a cui non è stato mai regalato un punto fra tesoretto e prove varie ma anche l’unica a cui hai dedicato un ringraziamento speciale”, ha aggiunto: “Le tue meravigliose parole e la dolcezza con cui mi hai sempre guardata sono per me il vero tesoro, grazie. Mi sono fidata di te e mi sono sentita libera di essere me stessa fino in fondo. Ho riso, pianto, mi sono emozionata, divertita, arrabbiata, perché io di carattere sono veramente così, tutto e il contrario di tutto”.

Vittoria Schisano su Elisa Isoardi e Raimondo Todaro

Vittoria Schisano ha proseguito il lungo post ringraziando chi l’ha sempre sostenuta nel percorso teleivisivo: “Ammetto che dopo la delusione di sabato scorso non avevo più voglia di impegnarmi ma poi le vostre parole hanno fatto in modo che cambiassi idea”, ha scritto, dicendosi certa di non essere ripescata: “Oggi ritornerò in Rai ad allenarmi e sabato prossimo ballerò ancora una volta per me stessa e tutti quelli che sperano venga ripescata, ma con tutta sincerità credo non andrà così. Ad essere ripescati saranno Elisa e Raimondo”.

Il riferimento è alla coppia che, ancora ferma dopo l’infortunio della concorrente, tenterà il tutto per tutto la prossima settimana con l’ultimo ripescaggio. Avrà ragione Vittoria Schisano? Chissà… Questo è ancora il tempo di allenarsi!