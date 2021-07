Vittoria Schisano: "Quando ero Giuseppe ho subito violenza da una persona vicina alla mia famiglia"

Dopo anni di silenzio Vittoria Schisano ha trovato il coraggio di raccontare gli abusi subiti quando era ancora Giuseppe. Lo ha fatto ieri sera a 'Belve', intervistata da Francesca Fagnani, ripercorrendo quel dolore che ancora oggi prova se ripensa a certi momenti.

"Giuseppe ha mai subito molestie?" le chiede la giornalista, e lei risponde senza più nascondersi: "Sì. Aveva 18 anni e ha subito violenza sessuale, anche ripetuta nel tempo, ma è stato zitto. E' stato zitto perché si sentiva diverso, perché in qualche modo pensava fosse colpa sua e non voleva far preoccupare i suoi genitori. In qualche modo si è vendicato, non come farei io oggi".

Soltanto oggi Vittoria ha avuto la forza per parlarne, ma senza voler rivelare il nome del responsabile: "Una persona molto vicina alla mia famiglia - ha confessato - Non ho mai detto questa cosa, l'unica persona a saperlo era mia sorella. Oggi questa persona non c'è più".