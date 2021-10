Vittorio Brumotti aggredito dai pusher: trauma facciale per l'inviato di Striscia

Vittorio Brumotti è stato aggredito nel primo pomeriggio di martedì 5 ottobre a Foggia, nel quartiere San Bernardino di San Severo. Accerchiato e preso a pugni dai pusher, l'inviato di Striscia la Notizia ha riportato un trauma facciale. Per lui 30 giorni di prognosi.

L'inviato del tg satirico di Canale 5 era lì con la sua troupe da alcuni giorni per documentare lo spaccio di droga che avviene alla luce del sole nel quartiere ad alta densità criminale, quando è stato minacciato, inseguito e infine aggredito. Brumotti è stato colpito con un pugno in pieno volto. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per sedare l'aggressione. Contusi anche alcuni collaboratori del biker e almeno due degli agenti intervenuti.

Il commento di Brumotti

Questo è l'ennesimo episodio di violenza ai danni di Vittorio Brumotti, che da anni a Striscia denuncia la criminalità e lo spaccio. "La ferocia di queste persone che pensano di dominare il territorio non ci fermerà" ha commentato, promettendo: "Continueremo a girare l'Italia e a denunciare tutte queste situazioni di degrado. Facciamolo tutti per i bambini, non si può fa finta di nulla". Il servizio integrale andrà in onda nei prossimi giorni a Striscia la Notizia.