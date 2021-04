Vittorio Brumotti aggredito al Quarticciolo: il video girato dagli abitanti

"E' stata l'aggressione più feroce della mia vita" ha fatto sapere Vittorio Brumotti, ancora sotto shock dopo essere stato accerchiato e costretto a scappare, martedì, a Roma, nel quartiere Quarticciolo.

Un'aggressione fisica ma anche verbale. Urla e insulti per strada e dai balconi nei confronti dell'inviato di Striscia la Notizia, arrivato per girare nella periferia sud-est della Capitale uno dei suoi servizi sullo spaccio di droga. Ieri sera il tg satirico di Canale 5 ha mandato in onda il servizio, documentando quanto accaduto, dall'assalto di alcuni abitanti - che dopo averlo aggredito hanno continuato a prendere a calci e pugni il furgoncino dove si era barricato insieme alla troupe - fino all'arrivo dei Carabinieri e alla fuga. Immagini forti, ma ce ne sono altre inedite ancora più indicative della vicenda. Roma Today ha pubblicato un video dall'alto, ripreso da un abitante del quartiere, in cui si vedono decine di persone dare addosso al van che si allontana, dove aveva trovato riparo Brumotti con i suoi collaboratori. "Infame", "vattene" si sente urlare dalle finestre e dai balconi.

Il video dall'alto

L'attacco di Chef Rubio a Brumotti: "Te ne hanno date poche"

L'aggressione è proseguita sui social con messaggi e minacce contro il biker. A mettere il carico fra tante ingiurie Chef Rubio: "Non sapete nulla del core immenso del Quarticciolo voi giornalisti da strapazzo vi dovreste vergognare per la propaganda infame che riservate a chi è abbandonato dallo Stato e resiste nonostante tutto con dignità e umanità. Brumotti sei un infame, troppe poche te ne hanno date". La replica di Vittorio Brumotti: "Chef Rubio ha giocato a rugby, ma evidentemente si è dimenticato i valori di quello sport - ha detto - Io mi faccio scudo con i tanti messaggi di solidarietà che ho ricevuto dai disabili, dalle mamme e dalle persone più fragili che mi chiedono di intervenire in queste situazioni di degrado".

Il servizio andato in onda su Striscia la Notizia