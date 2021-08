Vittorio Feltri contro la giornalista Veronica Gentili: "Simpatica come una zanzara sullo scroto"

Continua la querelle tra Vittorio Feltri e Veronica Gentili. Dopo la lite scoppiata in diretta ormai tre anni fa, nella serata di ieri il giornalista ha voluto ribadire la sua mancanza di simpatia per la giovane collega attraverso un tweet diventato presto virale in rete. "Veronica Gentili è simpatica come una zanzara tigre sullo scroto", ha scritto Feltri, nel pieno dell'ultima puntata di ControCorrente, talk di informazione in onda su Rete 4 e condotto proprio dalle 39enne. Polverone online, ma nessuna replica da parte della diretta interessata.

La querelle

Il tweet è solamente l'ultimo round della bagarre tra il fondatore di Libero e la giornalista, nuovo volto Mediaset. La nascita delle tensioni risale al 2018, quando Striscia la Notizia, tg satirico di Canale 5, aveva pubblicato un fuorionda in cui Gentili accusava Feltri di essere ubriaco durante una puntata di Stasera Italia ("È talmente ubriaco che non riesce a parlare. Dice cose da sussidiario con il delirio. Che spettacolo, ma quanto ha bevuto?"): lui era ospite, lei conduttrice. Da allora, Feltri non le ha mandate a dire, definendo Gentili "un'attricetta prestata al giornalismo" che "mi ha scritto una lettera di scuse dicendo che mi stima perché adesso è in difficoltà". Veleni mai risolti.

Chi è Veronica Gentili, nuovo volto Mediaset

Trentanove anni, figlia della pittrice Netta Vespignani e di un dirigente Rai, Veronica Gentili sta scalando pian piano posizioni in Mediaset. Diplomata all'Accademia nazionale d'arte drammatica, ha debuttato nel mondo dello spettacolo nei panni di attrice per poi diventare giornalista pubblicista grazie all collaborazione col Fatto Quotidiano. Dal 2018 ricopre il ruolo di co-conduttrice del programma Stasera Italia e poi di Stasera Italia Weekend, fino all'impegno attuale al timone di Controcorrente.