Viva Rai 2, con Fiorello: anticipazioni e quando comincia

Inizialmente collocato nelle mattinate di Rai 1, il nuovo show televisivo di Fiorello è poi definitivamente stato affidato alla seconda rete dell’azienda. “Viva Rai 2” garantisce molta ironia, risate e musica, con stile e un ritmo propri del celebre conduttore. Leggiamo le anticipazioni e la data d’inizio di questo show.

Viva Rai 2: anticipazioni e quando inizia

Ogni qualvolta Fiorello annuncia un suo ritorno televisivo, l’attenzione è sempre alta. Nel corso delle scorse settimane si è tanto parlato del suo format: pensato per essere trasmesso da Rai 1, ha visto una piccola rivolta del giornalisti del Tg1, che hanno percepito la presenza dello show come troppo ingombrante, dato che avrebbe ostacolato la messa in onda dell’edizione mattutina del telegiornale.

Pochi giorni dopo è dunque stata ufficializzata la collocazione su Rai 2 di uno programma che ha dunque cambiato il suo nome in “Viva Rai 2”.

Il contenuto del format non è stato reso noto per filo e per segno, anche perché Fiorello è un asso della sorpresa e dell’improvvisazione, ma è ovviamente incentrato su ingredienti cari allo showman: l’ironia, la musica, la rassegna stampa in chiave satirica.

La messa in onda di “Viva Radio 2” è dedicata in particolar modo a tutto il pubblico mattiniero, in una fascia oraria che va dalle 7 alle 8.30

Lo show comincia il 7 novembre su RaiPlay per poi giungere sulla seconda rete della Rai a partire dal 5 dicembre, tutti i giorni dal lunedì al venerdì.

In totale sono previste 135 puntate in una messa in onda che si protrarrà fino al mese di giugno.

Dove vedere “Viva Rai 2”

