Viva Rai2 con Fiorello, arriva il primo spot dalla nuova location: il video

Viva Rai2 torna "prossimamente" in onda alle 7.15 sul secondo canale Rai. Il morning show di Fiorello che ha rivoluzionato il varietà televisivo attraverso lo stile travolgente del suo conduttore, ha annunciato la messa in onda con uno spot tanto breve nella durata quanto esplicativo per la novità più attesa: la location.

Costretto a traslocare da Via Asiago, sede romana in cui i residenti hanno lamentato per mesi il trambusto delle prime ore del mattino, Fiorello aveva annunciato la ricerca attiva di un luogo da cui trasmettere le dirette senza causare disagi a nessuno: "Se riusciremo a trovarla si farà il programma, se non riusciremo a trovarla, entro novembre, Viva Rai2 sarà solo un bel ricordo, ma noi contiamo di trovarla" aveva detto. E adesso, considerato il promo del programma che pur non citandolo chiaramente, fa capire dalla grafica che si tratti proprio di Viva Rai2, è evidente che la tanto attesa ubicazione è stata scelta.

Dov'è la nuova location di Viva Rai2

Il breve filmato, rilanciato sui social anche dall'ad della Rai Roberto Sergio, è stato trasmesso ieri, lunedì 21 agosto, dopo il Tg1 delle 20 e poi di nuovo prima della nuova puntata di Techetechete. Nel video si vede solo uno spiazzo circondato da alberi con un sottofondo di cicale. Nessuna voce nello spot, che si conclude con la scritta in sovrimpressione "Prossimamente su Raidue ore 7.15". Stando a LaPresse, la nuova location di Viva Rai2 è al Foro Italico, nel quartiere Della Vittoria a nord di Roma, esattamente davanti all'entrata dello stadio del nuoto, non lontana dall'obelisco. Si attendono ancora gli annunci ufficiali, ma la trattativa era a buon punto già diverse settimane fa e tutto fa pensare che sia andata a buon fine.

"Grazie a tutti quei quartieri di Roma, ma possiamo dire di tutta Italia, che si sono offerti come location per #vivarai2! Un affetto incredibile! Grazie per tutto l’Amore che ci sta arrivando…", aveva scritto Fiorello ringraziando per le proposte ricevute dai tanti cittadini fan del programma che presto tornerà a fare compagnia durante le mattine.