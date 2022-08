Vivere non è un gioco da ragazzi: quando inizia, trama, puntate, cast, anticipazioni

Vivere non è un gioco da ragazzi è un coming of age tratto dal libro"Il giro della verità" di Fabio Bonifacci. Diretta da Rolando Ravello, la serie segue la storia del diciottenne Lele che, innamorato di Serena, rischia di perdersi a causa della droga. Un drammatico episodio lo porta a intraprendere una strada di consapevolezza e responsabilità. Leggiamo qualcosa in più su questa miniserie.

Quando inizia

La miniserie televisiva Vivere non è un gioco da ragazzi arriverà sul piccolo schermo ad inizio 2023.

Puntate

La nuova serie di Rai 1 Vivere non è un gioco da ragazzi è composta da 3 puntate.

Trama e anticipazioni

Il liceale 18enne Lele frequenta il liceo a Bologna. Innamorato di Serena, comincia ad uscire con lei e i suoi amici. Una sera, in discoteca, assume una pasticca di Mdma per fare colpo su di lei. Sarà l’inizio di una fase di vita all’insegna di droga e locali notturni. Rimasto senza soldi, mediante un giro di piccoli spacciatori locali, vende una pasticca al suo amico Mirco, che purtroppo poco dopo morirà. Frastornato dai sensi di colpa, il rapporto di Mirco con i suoi genitori, con il suo amici Pigi e con la stessa Serena sarà messo a dura prova. Lele confesserà l’accaduto al padre e alla polizia: l’episodio obbligherà tutti i personaggi a fare i conti con la propria coscienza e con i segreti più nascosti di ognuno.

Cast, ideatore, regia, produzione, libro

"Vivere non è un gioco da ragazzi" si avvale di un team generalmente impegnato con prodotti cinematografici: alla base c’è il libro "Il giro della verità" dello sceneggiatore Fabio Bonifacci, anche ideatore della serie; alla regia troviamo l'attore e regista Rolando Ravello; nel cast di attori figurano Stefano Fresi, Nicole Grimaudo, Lucia Mascino, Fabrizio Sacchi e, in una speciale partecipazione, Claudio Bisio nei panni del commissario Saguatti; tra i giovani attori ci sono Riccardo De Rinaldis, Matilde Benedusi, Tommaso Donadoni e Pietro De Nova. Vivere non è un gioco da ragazzi è una coproduzione Rai Fiction-Picomedia, prodotta da Roberto Sessa.

Dove vedere Vivere non è un gioco da ragazzi

Vivere non è un gioco da ragazzi andrà onda in prima tv assoluta su Rai 1. Tutti gli episodi della serie saranno poi disponibili anche - in streaming, live e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.