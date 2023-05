In onda su Rai 1 a partire da lunedì 14 maggio 2023, "Vivere non è un gioco da ragazzi" è una nuova miniserie di Rai 1: tratta dal romanzo "Il giro della verità", è la storia di Lele, un giovane che per racimolare qualche soldo accetta di vendere droga per conto di alcuni spacciatori. Un giorno questa scelta sfocia in un drammatico evento: per il giovane e la sua famiglia la strada sarà in salita.

Vivere non è un gioco da ragazzi: dove vederlo in replica e in streaming

Da tempo annunciata, la miniserie "Vivere non è un gioco da ragazzi" sbarca finalmente in prima serata su Rai 1 dal 15 maggio 2023, in onda nel corso di altrettanti lunedì, con inizio alle 21.25. La miniserie è un adattamento per il piccolo schermo del romanzo "Il giro della verità", scritto nel 2020 da Fabio Bonifacci, a sua volta sceneggiatore di alcune commedie di successo realizzate per il cinema. La regia della fiction è curata da Rolando Ravello, ma a spiccare è anche il cast, che vede, tra gli altri, Riccardo De Rinaldis, Stefano Fresi, Nicole Grimaudo, Claudio Bisio, Matilde Benedusi, Tommaso Donadoni, Fabrizia Sacchi e Lucia Mascino.

Della prima serata di Rai 1 abbiamo già detto, ma come fare se si preferisce vedere la serie in streaming? A tutti può capitare di perdere una puntata di una serie televisiva o, semplicemente, si preferisce guardarla in streaming, per scelta o per necessità. Esistono diversi modi per vedere le tre puntate di "Vivere non è un gioco da ragazzi". Partendo dal piccolo schermo, possiamo notare che Rai Premium (canale 25 del digitale terrestre) trasmette nella prima serata di venerdì la replica della puntata di lunedì. Gli episodi di "Vivere non è un gioco da ragazzi" in onda in prima visione tv lunedì 15 maggio sono dunque visibili su Rai Premium venerdì 19 maggio, a partire dalle 21.20.

Se non si possiede un televisore o se, semplicemente, si ha voglia o necessità di recuperare una o più puntate in streaming ( Pc, Smartphone, Tablet) possiamo rivolgerci alla piattaforma RaiPlay. Basta accedere al sito https://www.raiplay.it/. Per raggiungere le puntate della serie che ci interessa possiamo utilizzare la sezione "ricerca" (in alto a destra) e digitare il nome del programma. I risultati rimandano alla lista delle puntate della fiction in questione ed è possibile accedere a quella che ci interessa.. In alternativa si può accedere alla sezione "Guida tv"; scegliere il giorno, il canale e l'orario in cui è stata trasmessa la puntata che vogliamo vedere e cliccare su "Play".