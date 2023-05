Dove è stata girata "Vivere non è un gioco da ragazzi", le location

"Vivere non è un gioco da ragazzi" è una miniserie in tre puntate, in onda su Rai 1 a partire da lunedì 15 maggio 2023. Tratta da un libro di Fabio Bonifacci, la storia è ambienta a Bologna e segue le difficili vicende familiari di Lele e dei suoi genitori Andiamo alla scoperta dei luoghi principali del capoluogo dell'Emilia-Romagna.

Vivere non è un gioco da ragazzi: le location

La miniserie "Vivere non è un gioco da ragazzi" è tratta dal romanzo di Fabio Bonifacci "Il giro della verità" e segue la storia dell'adolescente Lele, che si ritrova in una brutta storia legata a vicende di droga: il suo amico Mirco perde la vita dopo aver assunto una pasticca e Lele si ritrova a dover prendere importanti decisioni. Il cast della fiction è composto, nei ruoli principali, da Riccardo De Rinaldis, Stefano Fresi, Nicole Grimaudo, Claudio Bisio, Matilde Benedusi, Tommaso Donadoni, Fabrizia Sacchi e Lucia Mascino. Il luogo di ambientazione è Bologna, ma quali sono i punti principali nei quali si sono svolte le riprese? Scopriamolo attraverso una breve panoramica.

Innanzitutto vediamo gli insostituibili portici di Bologna. Le statistiche dicono che il capoluogo dell'Emilia-Romagna è la città che ha più portici al mondo: una caratteristica che nel 2021 è diventata bene culturale patrimonio dell'umanità dell'UNESCO.

Altro luogo caratteristico visto nella fiction è Piazza Santo Stefano. Più che una vera e propria piazza è in realtà uno slargo di forma triangolare della via Santo Stefano. Un punto della città noto per le Due Torri pendenti, Torre degli Asinelli e Torre della Garisenda, tra i simboli per eccellenza della città.

Nella prima puntata di "Vivere non è un gioco da ragazzi" abbiamo inoltre visto: i giardini Margherita, il principale parco pubblico di Bologna; via Guglielmo Marconi e via Lame, zone poste nei pressi del Parco 11 settembre 2001; il Quartiere Saragozza; il Monte Acuto: in tale circostanza ci si è spostati nel Parco dell’Appennino Tosco-emiliano, sul Conca del Lagastrello.

Come riscontrato nel primo appuntamento con la fiction, alcuni nomi di bar e negozi possono essere frutto della fantasia degli autori delle opere letterarie e televisive.