"Vivere non è un gioco da ragazzi": quante puntate sono e quando finisce

Tratta da un libro di Fabio Bonifacci, "Vivere non è un gioco da ragazzi" è una miniserie in onda su Rai 1 da lunedì 15 maggio 2023. Al centro del racconto c'è il complicato rapporto tra genitori e figli, messi di fronte a un drammatico e improvviso evento. Leggiamo altre notizie su questa novità televisiva.

Quante puntate sono e quando finisce "Vivere non è un gioco da ragazzi"

“Vivere non è un gioco da ragazzi” è una nuova miniserie Rai, inizialmente prevista per la messa in onda nel mese di aprile e poi slittata a maggio: oggi, lunedì 15, va in onda la prima puntata. La fiction adatta il romanzo "Il giro della verità", scritto da Fabio Bonifacci e pubblicato dalla casa editrice Solferino nel 2020. La serie è prodotta da Rai Fiction in collaborazione con Picomedia ed diretta da Rolando Ravello. La storia è quella del giovane Lele: appartenente ad un'umile famiglia, frequenta un distinto liceo classico di Bologna. Per finanziarsi serate all'insegna dello svago accetta di vendere stupefacenti al servizio di spacciatori locali. Un giorno una pasticca si rivela fatale al suo amico Mirco, trovato senza vita. Lele si rende conto di essere responsabile del dramma ed è, di conseguenza, messo davanti a un bivio: parlare e consegnarsi alle forze dell'ordine oppure tacere e fare i conti con i sensi di colpa? L'accaduto provoca inevitabili crepe all'interno della sua famiglia, già alle prese con problemi finanziari.

Nel cast di attori di "Vivere non è un gioco da ragazzi" troviamo Riccardo De Rinaldis, Stefano Fresi, Nicole Grimaudo, Claudio Bisio, Matilde Benedusi, Tommaso Donadoni, Fabrizia Sacchi e Lucia Mascino.

Da quante puntate è composta la miniserie, e quando finisce? Le puntate di “Vivere non è un gioco da ragazzi” sono in totale tre, trasmesse nel corso di altrettanti lunedì, in prima serata su Rai 1. Ogni puntata è formata da due episodi, per un totale di sei. Il calendario si struttura dunque in tal modo:

- Prima puntata (primo e secondo episodio): lunedì 15 maggio 2023

-Seconda puntata (terzo e quarto episodio): lunedì 22 maggio 2023

-Terza puntata (quinto e sesto episodio) : lunedì 29 maggio 2023

La serie è visibile anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in diretta streaming che on demand. RaiPlay rende disponibile in anteprima la prima puntata, a partire da venerdì 12 maggio.