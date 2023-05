Vivere non è un gioco da ragazzi, stasera in tv la prima puntata: le anticipazioni

Al via oggi, domenica 15 maggio 2023 dalle 21.25 su Rai 1, la miniserie “Vivere non è un gioco da ragazzi”. Si tratta dell'adattamento del romanzo "Il giro della verità", scritto da Fabio Bonifacci. Prodotta da Rai Fiction in collaborazione con Picomedia e diretta da Rolando Ravello, il cast vanta un cast ricco di grandi nomi e affronta con partecipazione il complesso rapporto tra genitori e figli.

Vivere non è un gioco da ragazzi, anticipazioni del 15 maggio 2023

Il primo episodio della miniserie di Rai 1 "Vivere non è un gioco da ragazzi" segue un giovane di nome Lele, che dalla periferia di Bologna si muove ogni mattina per raggiungere il liceo del centro cittadino, dove studia. La famiglia del ragazzo è di umili origini, mentre la scuola che lui frequenta è popolata da coetanei prevalentemente figli della borghesia.

Il padre di Lele è un idraulico ed è recentemente stato vittima di una truffa. La famiglia versa dunque in cattive acque finanziarie e per pagarsi qualche serata di svago Lele accetta di vendere droga. I guai cominciano quando il ragazzo dà una pasticca al suo amico Mirco che, dopo averla assunta, viene trovato senza vita.



Successivamente Lele capisce di essere responsabile della morte del ragazzo ed è adesso combattuto sul da farsi. Intenzionato a rivelare tutta la verità, ha un confronto con il suo amico Pigi, figlio di un avvocato penalista. Pigi gli sconsiglia nettamente di farlo, ma i sensi di colpa di Lele appaiono evidenti. Nel frattempo la polizia comincia a indagare, con alla guida il commissario Saguatti, e per il giovane protagonista tenere tutto dentro diventa sempre più difficile e deve fare i conti anche con le minacce degli spacciatori, che gli intimano di non aprire bocca. La situazione generale si riverserà irrimediabilmente anche sui genitori del ragazzo, Marco e Anna.

Nel cast di "Vivere non è un gioco da ragazzi" troviamo Riccardo De Rinaldis, Stefano Fresi, Nicole Grimaudo, Claudio Bisio, Matilde Benedusi, Tommaso Donadoni, Fabrizia Sacchi, Lucia Mascino e molti altri.

Dove vederlo in tv e in streaming (15 maggio 2023)

La prima puntata di "Vivere non è un gioco da ragazzi" va in onda lunedì 15 maggio 2023 su Rai 2, a partire dalle 21.25. Gli episodi della serie sono visibili, in live streaming e on demand, anche sulla piattaforma RaiPlay.