Vivere non è un gioco da ragazzi, stasera in tv la seconda puntata: le anticipazioni

Oggi, domenica 22 maggio 2023 dalle 21.25 su Rai 1, va in onda la seconda puntata (di tre) della miniserie “Vivere non è un gioco da ragazzi”. L'adattamento del romanzo "Il giro della verità" di Fabio Bonifacci, diretto da Rolando Ravello, vede nella puntata di questa sera un Lele messo in crisi dalle indagini della polizia e le parallele minacce ricevute dagli spacciatori.

Vivere non è un gioco da ragazzi, anticipazioni del 22 maggio 2023

Nella seconda puntata di "Vivere non è un gioco da ragazzi", le indagini sulla morte del giovane Mirco vanno avanti. Oltre a vivere con i propri tormenti, nel primo episodio della serata vediamo Lele accerchiato dalle pressioni della polizia e degli spacciatori. Come non bastasse si presenta al suo cospetto la madre di Mirco, chiedendogli delucidazioni sulla sua vita privata, dei quali non era a conoscenza: i sensi di colpa di Lele non possono che aumentare. Intanto le cose a casa di Lele girano per il verso sbagliato: suo padre reagisce alla truffa subita compiendo un'azione scellerata: un comportamento che provoca l'ira della della moglie.

Nel secondo episodio della serata un anonimo fa girare una voce presso le famiglie di molti ragazzi: durante le scorribande del sabato sera i giovani facevano uso di sostanze stupefacenti. Nelle case dei ragazzi emergono ulteriori tensioni, e segreti di vecchia data tornano a galla. Già in grande crisi per la vicenda legata alla truffa, per il padre e la madre di Lele si tratta di un ulteriore macigno da sopportare. Intanto il ragazzo ritrova un dialogo con Serena, ma deve fare i conti con un poliziotto che ha fatto una scoperta su di lui. Lele è a questo punto costretto a fare i nomi della banda di spacciatori. Quando i malviventi del quartiere capiscono che le cose si stanno mettendo male, sequestrano Lele per accertarsi che non stia spifferando tutto alle forze dell'ordine.

Nel cast di "Vivere non è un gioco da ragazzi" troviamo Riccardo De Rinaldis, Stefano Fresi, Nicole Grimaudo, Claudio Bisio, Matilde Benedusi, Tommaso Donadoni, Fabrizia Sacchi, Lucia Mascino e molti altri.

Dove vederlo in tv e in streaming (22 maggio 2023)

La seconda puntata di "Vivere non è un gioco da ragazzi" va in onda lunedì 22 maggio 2023 su Rai 1, a partire dalle 21.25. Gli episodi della serie sono disponibili per la visione anche visibili in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.