Vivere non è un gioco da ragazzi, stasera in tv la terza e ultima puntata: le anticipazioni

Va in onda oggi, lunedì 29 maggio 2023 dalle 21.25 su Rai 1, la terza e ultima puntata della miniserie “Vivere non è un gioco da ragazzi”, tratta dal romanzo "Il giro della verità" di Fabio Bonifacci. Negli episodi di questa sera molti segreti vengono a galla e sono tanti i personaggi costretti a prendere importanti decisioni.

Vivere non è un gioco da ragazzi, anticipazioni del 29 maggio 2023

Nella precedente puntata di "Vivere non è un gioco da ragazzi" abbiamo visto Lele costretto in una morsa: da una parte la polizia, che pretende la verità, dall'altra la banda di criminali per la quale, in un momento di debolezza, ha spacciato droga. L'aria sempre più opprimente si riversa nelle case dei giovani bolognesi, ma tutti sembrano avere qualcosa da nascondere o quantomeno sono in tanti coloro che avrebbero potuto agire in maniera diversa: dai ragazzi alle famiglie, dalla scuola alla polizia fino agli stessi criminali. Pian piano sono in tanti coloro che, spalle al muro, iniziano a esternare sorprendenti verità. In un momento tanto complicato, Lele acquisisce piena consapevolezza: ciò che conta per lui è l'amore che nutre nei confronti di Serena e decide, di conseguenza, di vuotare il sacco. Ruggine gli consiglia di allontanarsi da Serena e quando il giovane decide di parlarne con Carnimito, chiedendogli un pronto intervento, la banda di criminali aggredisce Ruggine, intimandolo di tacere.

Lele confessa di essere lo spacciatore di Mirco, prima ai genitori e poi alla polizia. A sorpresa, però, Saguatti, spiega per bene, sia a Lele che alla famiglia, che non è stato il ragazzo a vendere a Mirco le pasticche che gli sono costate la vita. Caminito capisce che Lele ha parlato con la polizia degli spacciatori e manda un suo uomo per minacciarlo. Lele snon si lascia intimidire e ne parla con Saguatti, che lo prende sotto la sua ala protettrice. Nel crescendo finale, saranno inevitabili colpi di scena e forte emozioni: sono diversi i personaggi obbligati a fare scelte difficili e definitive.

La regia di "Vivere non è un gioco da ragazzi" è firmata da Rolando Ravello, che ha diretto un ricco cast che mescola giovani attori a volti noti: Riccardo De Rinaldis Santorelli (nel ruolo di Lele); Stefano Fresi (Marco); Nicole Grimaudo (Anna); Matilde Benedusi (Serena); Claudio Bisio (Saguatti); Lucia Mascino (Sonia); Stefano Pesce (Magnani); Pietro De Nova (Pigi); Alessia Cosmo (Patti); Luca Geminiani (Spinoza); Tommaso Donadoni (Mirco); Fabrizia Sacchi (madre di Mirco); Simone Baldasseroni (Ruggine); Fausto Maria Sciarappa (Claudio); Samuele Sbrighi (Spazzola).

Dove vederlo in tv e in streaming (29 maggio 2023)

La terza e ultima puntata di "Vivere non è un gioco da ragazzi" va in onda lunedì 29 maggio 2023 a partire dalle 21.25 su Rai 1. Gli episodi della serie sono inoltre visibili - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.