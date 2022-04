Volevo fare la rockstar 2, le anticipazioni del quinto e del sesto episodio

Questa sera, nel prime time di Rai 2, c’è il terzo e penultimo appuntamento con Volevo fare la rockstar 2, la serie in prima tv ispirata alla storia vera dell’omonimo blog di Valentina Santandrea (alias Polly). La seconda stagione è composta da otto puntate, trasmesse dalla seconda Rete in quattro mercoledì. Scopriamo insieme la trama generale e le anticipazioni dei due episodi odierni della fiction con Giuseppe Battiston, Valentina Bellè e Angela Finocchiaro.

Volevo fare la rockstar, la trama generale

La protagonista di Volevo fare la rockstar è Olivia (Valentina Bellè), una giovane donna alle prese con importanti decisioni da prendere. La seconda stagione della serie è incentrata sul rapporto tra lei e Francesco (Giuseppe Battiston), il suo ex fidanzato, che la donna vorrebbe riconquistare; lui è però distratto da Silvia (Anna Ferzetti). Intanto Emma e Viola sono cresciute: Olivia deve quindi fare i conti col senso di responsabilità di avere due figlie adolescenti.

Volevo fare la rockstar, quinto e sesto episodio: le anticipazioni

Nel primo episodio di questa sera vediamo le conseguenze della notte d'amore che Olivia ha trascorso con Francesco. La donna è propensa a costruire un futuro con l'uomo, che invece pare avere altri pensieri e preoccupazioni. Intanto Silvia si reca con Olli a un festival letterario: qui le due sono messe di fronte a una importante scelta lavorativa. Eros e Fabio preparano una vendetta nei confronti di Antonio, ma il piano è destinato a rivelarsi molto complicato.

Nel secondo appuntamento di oggi, Olivia resta molto turbata da una scoperta: Francesco e Silvia vogliono avere un bambino. Olli è invece sempre più convinta di accettare il lavoro a Milano, ma a distrarla ci pensano le gemelle Emma e Viola. Infine, Eros si lancia in un improbabile commercio di droga: per la famiglia Mazzuccato le conseguenze potrebbero però essere catastrofiche.

Dove vedere la serie stasera in tv (mercoledì 6 aprile)

L’appuntamento con gli episodi 5 e 6 di Volevo fare la rockstar 2 è in programma oggi - mercoledì 6 aprile - in prima tv assoluta alle 21:30 su Rai 2 e in live streaming su RaiPlay. Tutte le puntate sono disponibili in modalità replay nella sezione on-demand del portale della tv di Stato a partire dal giorno successivo alla messa in onda tv.

VIDEO - Il promo degli episodi di oggi