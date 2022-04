Volevo fare la rockstar 2, le anticipazioni dell'ultima puntata

E’ in arrivo il capitolo conclusivo della seconda stagione di Volevo fare la rockstar, la brillante serie con Valentina Bellè ispirata alla storia vera della blogger Valentina Santandrea. Giovane madre dall’irrisolta vita sentimentale, Olivia in queste ultime puntate deve fare i conti con i servizi sociali, che vogliono portarle via le gemelle, e con la mancanza dell’ancora amato Francesco. L’appuntamento è in programma mercoledì 13 aprile nel prime time di Rai 2: ecco le anticipazioni del season finale.

Volevo fare la rockstar 2, le anticipazioni degli episodi 7 e 8 (finale di stagione)

Nel primo dei due episodi Olivia deve vedersela con i servizi sociali, che le portano via le sue due figlie. Un duro colpo per la giovane mamma, che chiede aiuto a Francesco e a Nice. Olivia deve inoltre confrontarsi con Silvia, che attende la fine del processo per prendere una importante decisione. Intanto, il rapporto tra Nadja ed Eros degenera: a causa dell'uomo, la donna finisce sotto processo.

Il secondo episodio comincia con un salto temporale di tre mesi. Il processo è terminato, ma Olivia proprio non riesce a rifiatare: l'assenza di Francesco le reca tristezza e la maturità che incombe le procura ulteriori preoccupazioni; come non bastasse l'uomo decide di trasferirsi all'estero con Silvia. Nel frattempo la storia tra Eros e Fabio sembra naufragare, mentre Nice trova (forse) il modo per una serena convivenza con le giovani nipoti.

Dove vedere la serie in tv e streaming (mercoledì 13 aprile)

Gli ultimi episodi di Volevo fare la rockstar 2 vanno in onda mercoledì 13 aprile in prima tv assoluta alle 21:20 su Rai 2 e in streaming su Raiplay. Sulla piattaforma web della tv di Stato è inoltre possibile rivedere in modalità on-demand tutti gli episodi della serie.