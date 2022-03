Vostro onore 2, la seconda stagione ci sarà? Quando inizia, anticipazioni, cast

Vostro onore 2 ci sarà? E' prevista una seconda stagione? Quando inizia? Sono le domande che si sta ponendo il pubblico di Rai1 che ha seguito con entusiasmo la fiction diretta da Alessandro Casale che ha come protagonista Stefano Accorsi nei panni del giudice Vittorio Pagani. La mini serie crime coprodotta da Rai Fiction e Indiana Production - remake della serie israeliana Kvodo e di quella americana Your Honor - è stata seguita in media da oltre tre milioni e mezzo di telespettatori a puntata, numeri che aprono le porte a un possibile sequel.

Molto probabilmente Vostro onore 2 ci sarà. Rai Fiction non può non tenere conto dell'affezione del pubblico per il genere crime, in generale, e in modo particolare per questa storia che ha tenuto tutti con il fiato sospeso fino alla fine. E il finale aperto è l'altro motivo che fa pensare a una seconda stagione, come aveva anticipato anche Accorsi in un'intervista, qualche settimana fa: "La nostra serie ha un finale aperto, più simile all'originale israeliana. Ci siamo dati la possibilità di andare avanti, anche se è prematuro parlarne adesso".

Nessuna anticipazione è ancora disponibile a proposito della trama. Di certo, però, quanto accaduto continuerà a incidere nel futuro professionale di Vittorio e avrà dei risvolti non indifferenti anche nella sua vita privata. Il giudice Pagani sarà alle prese con un altro caso che lo tocca da molto vicino e questa volta potrà contare sul sostegno del figlio Matteo, con cui ha ricucito i vecchi strappi dovuti alla drammatica morte della madre.

Non ci sono notizie certe tantomeno indiscrezioni sulla data di messa in onda di Vostro Onore 2. Si deve ancora iniziare a lavorare sulla sceneggiatura, dunque le riprese non inizieranno prima della fine dell'estate e presumibilmente la nuova stagione della serie partirà non prima di febbraio o marzo 2023.

Non può mancare Stefano Accorsi nei panni del protagonista, Vittorio Pagani, su cui si regge l'intera struttura della storia, ma neanche Matteo Oscar Giuggioli che interpreta il figlio Matteo. Dovrebbero essere confermate anche Camilla Semino Favro, alias Ludovica, avvocatessa ed ex tirocinante di Vittorio - di cui si è innamorato - e Betti Pedrazzi, ovvero nonna Anita, sempre dalla parte del nipote. Nella seconda stagione arriveranno alcune new entry legate al nuovo caso.