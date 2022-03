Stasera, lunedì 21 marzo, alle 21.25 su Rai1, va in onda la quarta e ultima puntata di Vostro Onore, mini serie diretta da Alessandro Casale che ha come protagonista Stefano Accorsi nei panni di Vittorio Pagani, giudice noto per la sua integrità e in corsa per la carica di Presidente del Tribunale di Milano. Una storia di conflitti morali e legami di sangue dalle tinte noir.

Vostro Onore, la trama

La vita del giudice Vittorio Pagani è segnata dalla recente scomparsa della moglie che ha complicato il già difficile rapporto con suo figlio Matteo. Ma quando quest'ultimo investe con la macchina il giovane esponente di una famiglia criminale, i Silva, Vittorio si trova costretto a fare una scelta. I Silva sono una vecchia conoscenza del giudice: è stato lui infatti, quando era PM, a smantellarne l'organizzazione, arrestandone il capoclan. Quindi sa bene che, se scoprissero chi è che ha causato l'incidente, i Silva non esiterebbero un solo istante a vendicarsi, uccidendo Matteo. Per questo lo stimato giudice si avvia a infrangere quella legge della quale è stato da sempre integerrimo paladino. Preso dal panico, denuncia all'Ispettrice Vichi il furto dell'auto incriminata e coinvolge l'amico ispettore della Dia Salvatore Berto, per farla risultare rubata. In commissariato le indagini vedono spuntare anche il nome del boss mafioso Filippo Grava, imparentato con Nino e fratello di Maddalena, la moglie di Salvatore. Matteo, intanto, seguendo le indicazioni del padre, cerca di comportarsi normalmente, anche se e? tormentato dall'ansia e dai frequenti attacchi d'asma.

Vostro Onore, le anticipazioni dell'ultima puntata

Matteo, trattenuto da Danti, Sara e Orlando, riesce a giustificare la sua presenza in ospedale e nella stanza di Diego Silva. Sara comincia a sospettare di lui e del padre. Vittorio riesce a mettere in cattiva luce i contatti dell'ispettrice con Miguel, che viene interrogato da Danti e Orlando, con scarsi risultati. Vittorio, intanto, consegna Salvatore in condizioni sempre più gravi alla moglie. Maddalena lo recupera e corre in ospedale. Vittorio e Matteo sentono di non avere più scampo: decidono di fuggire all'estero. In commissariato Danti e Orlando interrogano Maddalena, che continua a coprire Vittorio. Matteo si presenta con la nonna Anita in commissariato. Vittorio chiede a Matteo una spiegazione e il figlio gli racconta tutta la verità. Vittorio si trova di fronte alla scelta di accettare o meno la carica di nuovo Presidente del Tribunale.