Storia di Walter Chiari, protagonista della prima puntata di "Io li conoscevo bene"

Walter Chiari: un ritratto privato dell’attore

Walter Chiari è stato tra i più amati uomini dello spettacolo del '900 italiano: da brillante attore della nostrana commedia ad amato conduttore per celeberrimi show televisivi come Canzonissima. Il suo vero nome era Walter Michele Armando Annicchiarico e nacque a Verona l'8 marzo 1924 da una famiglia di origini pugliesi. Crebbe però a Milano, dove la sua famiglia si trasferì quando lui aveva soltanto 3 anni. Prima di entrare nel mondo dello spettacolo fece i più svariati lavori (dal magazziniere al giornalista). Diplomato al liceo scientifico, in tempi di guerra fu sfollato con la sua famiglia a causa dei bombardamenti. Fu costretto ad arruolarsi dalla Wehrmacht, inviato nella squadra antiaerea tedesca e spedito in Normandia. Fu successivamente catturato e tenuto prigioniero nel campo americano di Coltano (Pisa) e poco dopo liberato. La sua carriera artistica cominciò per caso, quando al teatro Olimpia di Milano durante un concorso i suoi amici lo gettarono quasi di peso sul palco: lui stesso si accorse che quella era la sua strada. Parallelamente ai trionfi artistici, Walter ebbe una vita sentimentale altrettanto ricca. Nel 1969 sposò l'attrice Alida Chelli dalla quale divorziò tre anni dopo. Dalla loro unione nacque Simone Annicchiarico, che diventerà poi un conduttore televisivo. Chiari e la Chelli restarono comunque in buoni rapporti. L'uomo ebbe successivamente tante relazioni: ufficiale quella con 'attrice Patrizia Caselli, ma molto chiacchierati i brevi flirt con personaggi del mondo dello spettacolo: da Ava Gardner a Mina, da Elsa Martinelli a Lucia Bosè. Nel 1970 Walter Chiari fu arrestato per possesso e spaccio di droga. Successivamente assolto, l'episodio creò problemi alla sua carriera artistica. L’attore morì a Milano il 20 dicembre 1991 a causa di un infarto miocardico.

