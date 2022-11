Wanda Nara a "Ballando con le stelle" dopo la separazione da Mauro Icardi

Wanda Nara a Ballando con le stelle. La showgirl e attrice torna in tv come ospite del dance show di Rai1 sabato 5 novembre 2022, nel ruolo di ballerina per una notte. Dopo la chiacchieratissima fine del suo matrimonio con Mauro Icardi, la manager è rimasta per un lungo periodo in Argentina, presenziando come giurata nel programma Il Cantante Mascherato. Un periodo pieno di impegni per la ex manager del calciatore del Galatasaray (che l'avrebbe licenziata proprio in seguito della separazione), considerando anche la sua presenza nel videoclip de ‘L’Ultimo Romantico’ al fianco del cantante LGante con cui si vocifera sia in corso una relazione.

Il divorzio di Wanda Nara e Mauro Icardi

La separazione di Wanda Nara e Mauro Icardi è stata comunicata a settembre. "Mi risulta molto doloroso vivere questo momento, però vista la mia esposizione e le speculazioni mediatiche che stanno uscendo è meglio che si sappia da me. Non ho niente di più da dichiarare e non darò alcun dettaglio su questa separazione. Per favore vi chiedo di capire non solo per me ma soprattutto per i nostri figli" la nota social della showgirl. A novembre dell'anno scorso Wanda denunciò via social un tradimento del marito, scoperto con dei messaggi scambiati con la modella e attrice Eugenia Suarez. La tempesta sembrava superata, con tanto di regalo da 300mila euro, ma evidentemente la crisi è diventata irrimediabile. La coppia ha due figli, Francesca e Isabella.