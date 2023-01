"Si faccia i ca**i suoi": Wanna Marchi contro Stefano Zurlo. Poi Sgarbi la imita (VIDEO)

Ilaria d'Amico è tornata, dopo le vacanze natalizie, con il suo Che c'è di Nuovo, tra gli ospiti di questa prima puntata del 2023 anche Wanna Marchi e la figlia Stefania Nobile. I temi trattati, come spesso accade quando le due ex regina e principessa delle televindite sono intervistate, hanno riguardano il mondo delle truffe, vendite di oggetti miracolosi e la ricerca della magia nei giorni d'oggi. Ieri sera D'Amico ha voluto iniziare l'intervista parlando di quando Marchi si è trovata in carcere con Rosa Bazzi.

D'amico chiede a Wanna se è vero che lei è stata la compagna di cella di Rosa a Bollate. "Sì, è vero - risponde Marchi -. Io sarei pronta a difenderla sempre. Io sono convinta che sia innocente perché l'ho conosciuta bene e quando tu vivi con una persona per più di un anno, dalla mattina alla sera e dalla notte alla mattina... Io la difenderò a spada tratta per sempre". "Per me Rosa è una donnina gentile - aggiunge -. Buona un po' bambina, incapace di uccidere. Io gli assassini li conosco bene, in carcere ho conosciuto gli assassini veri. Lei non lo è".

"Con tutto il rispetto Wanna ma sono affermazioni un po' pesantucce queste, questi hanno fatto una strage e hanno ammazzato anche un bambino..." è intervenuto Stefano Zurlo. "Ha ho detto che questo è quello che penso io - ha prontamente replicato Marchi -, che poi lei sia sempre contro me mi sono anche rotta i coglio*i, ha capito bene? Quindi per favore si faccia un po' i ca**i suoi". "Sto cercando di rendere giustizia a chi non c'è più, io non ce l'ho con Wanna Marchi" ha spiegato il giornalista.

La carcerazione inutile e l'imitazione di Sgarbi

"Il carcere non si può spiegare, è una cosa terribile e io ho sempre detto che posso augurare la morte a qualcuno ma non la galera" ha dichiarato Marchi parlando degli anni in prigione.

"Se siamo qui a parlare delle truffe di oggi ritengo che la nostra carcerazione sia stata inutile - ha affermato Nobile -. Potevo digerirla se dopo di noi avessero fatto una legge e invece stanno proliferando sempre di più e nessuno la ostacola, o proibisce".

Com'era scontato D'Amico prova a indagare sul loro pentimento, anche se in più occasioni hanno spiegato che loro non si pentono, che il pentimento è per i mafiosi. E infatti Nobile afferma: "Il pentimento non ci appartiene e poi dopo 9 anni di carcere, uno vuoi anche farlo pentire? Basta. Abbiamo pagato, il pentimento è quella cosa che ti offre la magistratura per avere uno sconto, noi avremmo potuto patteggiare e non fare neanche un giorno di prigione, ma non l'abbiamo fatto". "Noi non ci sentiamo in colpa - aggiunge Stefania - perché chi si è affidato a noi voleva farlo".

A questo punto Zurlo ha provato ad intervenire ma è stato bloccato da Nobile: "Tu hai fatto due libri su mia madre senza alcuna autorizzazione, sono 22 anni che fai soldi su Wanna Marchi. Hai chiamato il tuo libro Wanna Marchi, non potevi farlo". Ma il giornalista continua il suo intervento e ribadisce che secondo lui le due si sono pentite durante il processo a porte aperte, quando "hanno sfilato le vittime, persone che hanno perso tutto: i soldi, la famiglia, affetti e si sono ridotti in condizioni vergognose".

"Se questo è il tenore della trasmissione andiamo via - ha esclamato ma con pacatezza Nobile -. Sono passati 22 anni non possiamo avere ancora un processo. Il nostro punto di vista è che abbiamo fatto la galera, siamo persone diverse, nuove. Abbiamo un'altra vita e il mondo non è cambiato perché la gente dai maghi ci va e ci andrà sempre".

"Io considero da sempre Wanna Marchi un personaggio televisivo che sta a metà strada tra le figure di 'Quelli della notte', penso a Maurizio Ferrini, e le caricature di Mussolini. Molti anni fa io e mia madre guardavamo con simpatia questa donna che urlava e offendeva - a questo punto Sgarbi, ospite in collegamento, la imita proponendo urla in falsetto - ma chiunque doveva capire che era una caricatura". Secondo Sgarbi nessuna persona che ha studiato poteva davvero credere nel "divertimento di di streghe o di maghi che sono stati processate in quanto tali, abbiamo verificato che diplomati e laureati non possono essere vittime, cosa diversa per le vecchine come quella che le ha denunciate e portate in tribunale". "Erano loro (i diplomati e laureati, ndr) che andavano arrestati perché non in grado di capire che era una caricatura: i laureati che comprano il blocco di ghiaccio da mettere nell'armadio sono dei dementi che hanno studiato per niente. Vanno arrestati loro perché pericolosi per se stessi e per gli altri".