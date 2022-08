Westworld 4, le anticipazioni della puntata di stasera

La quinta puntata di “Westworld 4” ha come titolo “Zhuangzi”. Dolores ancora non ricorda i vecchi eventi, ma Teddy potrebbe farle aprire gli occhi; Charlotte cerca una tremenda vendetta nei confronti degli umani; intanto il William androide ha un colloquio molto speciale. Scopriamo le anticipazioni di questo nuovo episodio.

Westworld 4: anticipazioni della quinta puntata (lunedì 1° agosto)

Nel quinto episodio stagionale di Westworld ritroviamo in prima linea Dolores: alla fine della precedente stagione è stata eliminata; per poi essere reintrodotta con il nome di Christina. Nonostante qualche lieve sussulto, la donna sembra non ricordare gli eventi del passato. Incontra dunque nuovamente Teddy (ucciso da lei nella seconda annata della serie) ma la serie ci pone un dubbio: l’uomo potrebbe non essere - come si credeva - una nuova versione di sé, ma lo stesso personaggio che vorrebbe, semplicemente, rendere partecipe la donna della verità. In questo episodio scopriamo che Dolores/Christina è la responsabile delle linee narrative degli altri personaggi del futuro. Intenta a sterminare la razza umana mediante le mosche modificate, Charlotte continua il suo progetto ma deve fare i conti con le azioni del William androide, che fa visita al William umano sperando di cavare consigli utili. Il risultato è che gli androidi, che pure hanno dei comuni obiettivi, rischiano di calpestarsi i piedi a vicenda.

Dove vedere Westworld 4

La quinta puntata stagionale di Westworld va in onda lunedì 1° agosto alle 21.15 su Sky Atlantic (canale 110 di Sky). Gli episodi della serie sono disponibili anche in streaming su NOW.