Westworld 4: trama, cast, anticipazioni, dove vederlo in tv e in streaming

Al via lunedì 4 luglio su Sky Atlantic, la quarta stagione della serie cult “Westworld”. Otto nuovi episodi – trasmessi con cadenza settimanale – che si confrontano con temi alti come il libero arbitrio e il futuro dell’umanità. Di seguito un riepilogo generale su ciò che abbiamo precedentemente visto e sulle novità che ci aspettano.

Westworld: di cosa parla

Westworld è una serie di fantascienza targata HBO e creata da Jonathan Nolan e Lisa Joy, tratta dal film di Michael Crichton “Il mondo dei robot” (in originale “Westworld”) del 1973, con Yul Brynner fra i protagonisti. Iniziata nel 2016, la serie narra di un parco di divertimenti di ambientazione western e dal nome Westworld, per l'appunto. I robot sono identici agli esseri umani e i ricchi clienti possono interagire con loro a seconda dei desideri che hanno. Alcuni automi sviluppano però una coscienza e cominciano a ribellarsi. Una di loro, Dolores, capeggia la rivolta.

Il cast di Westworld 4

Il cast di “Westworld” negli anni è in parte mutato. La protagonista dello show, Evan Rachel Wood, si era congedata con la terza stagione: la sua Dolores – robot di punta del parco - veniva infatti uccisa. La grande notizia è quella di un ritorno dell’attrice, con un personaggio inedito: Christina, che la Wood definisce come “una donna normale che vive in una grande città e cerca di fare la scrittrice”. Ma non è il solo ritorno perché rivedremo anche Ed Harris e James Marsden. Nel cast ritroviamo inoltre Thandiwe Newton, Jeffrey Wright, Tessa Thompson, Luke Hemsworth, Aaron Paul e Angela Sarafyan. Prevista inoltre un’attesa new entry: Ariana DeBose, fresca vincitrice dell’Oscar come miglior attrice non protagonista per “West Side Story” di Steven Spielberg.

Westworld 4: anticipazioni nuova stagione

La nuova stagione della serie è composta da 8 episodi – trasmessi con cadenza settimanale – ed è stata descritta dagli autori come “un’oscura odissea sul destino della vita senziente sulla Terra”, aggiungendo che “la posta in gioco per il libero arbitrio e per il futuro dell’umanità non è mai stata così alta”. La sinossi ufficiale della HBO è la seguente: “La scorsa stagione, la prima host di Westworld, Dolores Abernathy, si è sacrificata per liberare l’umanità dalle grinfie di un’Intelligenza Artificiale, Rehoboam. Questa stagione comincia oltre sette anni dopo la lunga guerra. L’umanità è finalmente libera. O almeno così sembra…”. Per il resto la trama resta ancora avvolta nel mistero.

Dove vedere la quarta stagione di Westworld (lunedì 4 luglio)

Al partire dal 4 luglio, la quarta stagione di Westworld va in onda il lunedì alle 21.15 su Sky Atlantic (canale 110 di Sky). Gli episodi della serie sono disponibili anche in streaming su NOW.