Westworld 4: anticipazioni della settima puntata (15 agosto 2022)

“Metanoia” è il settimo e penultimo episodio della quarta stagione di Westworld. La trama intreccia linee temporali e personaggi divisi tra cloni ed esseri umani. In questa puntata vanno a compiersi diverse storyline precedentemente aperte, lasciando però spazio ad un ultimo episodio che, almeno per i fan, si preannuncia imperdibile.

Westworld 4: anticipazioni della settima puntata (lunedì 15 agosto)

I cloni di Charlotte e William vogliono vendicarsi degli esseri umani, ma hanno vedute diverse: l'uomo sente dentro di sè infatti un'umanità che non gli permette di agire in modo spietato e radicale. Bernard e Maeve sono intanto pronti a chiudere i conti a distanza di anni. Il loro intento proviene dalla scoperta dell'uomo dei vari possibili mondi futuri e consiste nel non salvare quello che è l’universo iper-futuristico di oggi, ma conservare un po' della sua essenza per un mondo nuovo e certamente migliore e più giusto. Al contempo vediamo altri personaggi muoversi in coppia o, almeno, con comune intento: è il caso di Christina, che decide di fidarsi pienamente di Teddy; oppure di Caleb e della Frankie adulta, che sono in procinto di ritrovarsi dopo anni di lontananza e secondo una legge capace di scavalcare le lo spazio-tempo. Nella parte finale dell’episodio vari personaggi si ritrovano al Parco Host City e molte delle trame precedentemente aperte riescono a compiersi. Tra prese di coscienza, ricongiungimenti e morti, una consapevole Christina ha ancora un sorprendente segreto da rivelare.

Dove vedere Westworld 4 in tv e in streaming (lunedì 15agosto 2022)

La settima puntata stagionale di Westworld va in onda lunedì 15 agosto alle 21.15 su Sky Atlantic (canale 110 di Sky). Gli episodi della serie sono disponibili anche in streaming su NOW.