Il titolo della terza puntata di “Westworld 4” è “Anni ruggenti” (in originale “Années Folles”). Seguito da Stubbs, Bernard è protagonista di una misteriosa missione. Maeve e Caleb attraversano i laboratori del nuovo parco, facendo più di una scoperta. Leggiamo le anticipazioni di questo nuovo episodio.

Westworld 4, le anticipazioni della terza puntata

Bernard si risveglia dopo un lungo sonno volontario, tenuto comunque d'occhio da Stubbs. Poco dopo per lui arriva già il momento di una prima missione segreta: a quel punto visita vari luoghi (come un motel e un diner). Sulla sua strada chiede anche un passaggio a una ragazza che non conosciamo. Quest'ultima è una componente di un gruppo che sta facendo ricerche per trovare (o nascondere) qualcosa di misterioso. In tutto questo cammino Bernard è seguito puntualmente da Stubbs. Oltre al ritorno di questi due personaggi, ci addentriamo nel nuovo parco di Westworld dove sono ricostruiti gli anni 20. Nelle zone nascoste della struttura si muove Maeve, seguita da Caleb. Nei laboratori i due fanno una sorprendente scoperta sulle mosche modificate, protagoniste dei due precedenti episodi. Ma devono fare anche i conti con il William androide, in un confronto che si preannuncia importante. Molte delle situazioni ricostruite nel nuovo Westworld riecheggiano dinamiche accadute nel corso della prima stagione.

Dove vedere la quarta stagione di Westworld

La terza puntata della quarta stagione di Westworld va in onda lunedì 18 luglio alle 21.15 su Sky Atlantic (canale 110 di Sky). Gli episodi della serie sono disponibili anche in streaming su NOW.