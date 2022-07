Westworld 4, le anticipazioni della quarta puntata

“Vecchi amori” è il titolo della quarta puntata di “Westworld 4” (in originale “Generation Loss”). Ancora girovago per una missione segreta, Bernard fa una scoperta di fondamentale importanza. Christina/Dolores e Teddy rivivono quello che fu il loro primo appuntamento. Capeggiati da Charlotte, gli androidi covano una spietata vendetta nei confronti degli umani. Leggiamo le anticipazioni di questo nuovo episodio.

Westworld 4: anticipazioni della quarta puntata

Già apparsi fugacemente nel precedente episodio, in questo nuovo appuntamento dal titolo "Vecchi amori" ritroviamo Dolores, che nelle nuove vesti si chiama Christina, e Teddy. Proprio loro, un tempo amanti androidi, si ritrovano a un appuntamento al buio. L'artefice di tale incontro è la coinquilina della ragazza e le modalità del contatto ricalcano quelle del loro primo contatto. Forse i robot non sono ancora pronti a ricordare i tempi che furono, ma avranno comunque un sussulto. Rivediamo poi Bernard, che nella sua missione segreta in compagnia di Stubbs (ai quali si è aggiunta una misteriosa ragazza) fa una scoperta molto importante: William si è ridotto a essere un androide-clone controllato da Charlotte. Quest'ultima è la responsabile dell'utilizzo delle mosche come arma per manipolare gli umani: secondo le intenzioni della donna in tal modo l'essere umano deve essere sottomesso agli androidi o, in alternativa, autoeliminarsi. Altra scoperta che facciamo è che la storyline riguardante Caleb e Maeve è di molto successiva a quella di Bernard: la serie continua, dunque, a mescolare i piani temporali.

Dove vedere Westworld 4 in tv e in streaming

La quarta puntata stagionale di Westworld va in onda lunedì 25 luglio alle 21.15 su Sky Atlantic (canale 110 di Sky). Gli episodi della serie sono disponibili anche in streaming su NOW.