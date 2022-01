Wild Teens – Contadini in erba stasera su NOVE, anticipazioni quinto episodio

In prima serata su NOVE torna Wild Teens – Contadini in erba, il docu-reality che vede dodici giovani ragazzi vivere a contatto con la natura, affrontare varie prove e scoprire la dura vita di campagna.

Siamo al quinto e penultimo episodio; dopo l’eliminazione di Andrea, riprende l’avventura per tutti i giovani contadini.

Wild Teens – Contadini in erba: recap e anticipazioni nuova puntata (mercoledì 19 gennaio)

I ragazzi continuano a crescere e migliorarsi di giorno in giorno. Marika ha tosato le pecore senza paura, così come Aurora ha iniziato a conoscere la fatica. Le sfide hanno però messo a dura prova Michelangelo, Gioia e soprattutto Andrea, che – per sua stessa ammissione – non è riuscito a dare il massimo. Dopo il colloquio nel fienile è stato così eliminato da Guglielmo. In questa nuova puntata inizia la trebbiatura: i giovani aspiranti contadini approfitteranno così dell’assenza del fattore per fare festa. Il divertimento in cucina preparando una torta sfocerà però ben presto nel caos, e i ragazzi (in particolare Maddalena e Dany) dovranno pagarne le conseguenze.

Wild Teens – Contadini in erba: il format del teen-reality

Dodici teenager di città, di età compresa tra i 14 e i 17 anni, intraprendono un’avventura unica in campagna, nel pavese, lontano da casa, dai social, dalle comodità e dagli smartphone. Sotto la guida del fattore Andrea Gherpelli affronteranno dure prove e cercheranno di creare una comunità contadina unita. Il vincitore si aggiudicherà un viaggio solidale organizzato da WEP in Indonesia.

Wild Teens – Contadini in erba: dove vederlo mercoledì 19 gennaio

Wild Teens – Contadini in erba è in onda in prima serata alle ore 21:35 sul canale NOVE, ed è anche disponibile interamente su discovery+.