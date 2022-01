Wild Teens – Contadini in erba: stasera su NOVE il gran finale

Wild Teens – Contadini in erba è il reality in onda sul canale NOVE condotto da Andrea Gherpelli che vede dodici giovani teenager di città andare a vivere in campagna. A stretto contatto con la natura, i ragazzi scopriranno le difficoltà della vita contadina, ma anche la bellezza della fatica e del crescere insieme.

Siamo al gran finale. Dopo l’eliminazione di Maddalena di mercoledì scorso, rimangono in corsa otto giovani contadini e sei di loro saranno i vincitori: scopriamo di chi potrebbe trattarsi.

Recap e anticipazioni ultima puntata

Elisabetta si è distinta come una delle persone più mature della fattoria, comportandosi da vera leader. Altrettanto non si è potuto dire di Dany, poco attento alle conseguenze delle sue azioni, ma allo stesso tempo consapevole di dover migliorarsi. La scelta dell’eliminazione è dunque caduta su Maddalena, soprattutto a causa del suo carattere forte e alcuni comportamenti sbagliati.

Rimangono in gara Aurora, Guglielmo, Dany, Elisabetta, Michelangelo, Gioia, Luigi e Marika. Sei di loro vinceranno il reality, e il fattore e conduttore Andra Gherpelli sembra avere già un’idea sui primi cinque: chi saranno? E chi sarà il sesto vincitore?

Wild Teens – Contadini in erba: reality e premio

Sveglia presto, niente social né smartphone, niente comodità né tecnologie: nella bucolica cornice di Cascine Orsine (Pavia), i “contadini in erba” vivono la vita di campagna sotto la guida di Andrea Gherpelli, che li sottoporrà a prove durissime per far scoprire loro i segreti di una comunità contadina unita. Stasera i sei vincitori si aggiudicheranno il premio finale: un viaggio-avventura solidale organizzato da WEP in Indonesia.

Dove vederlo stasera in tv (26 gennaio)

L’ultima puntata di Wild Teens – Contadini in erba è in onda oggi mercoledì 26 gennaio in prima serata alle ore 21:35 sul canale NOVE.