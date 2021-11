Perché il documentario della Bbc su William e Harry sta facendo arrabbiare la regina (e non solo)

Si fanno sempre più tesi i rapporti tra la famiglia reale e la Bbc. Dopo la dura presa di posizione del principe William che aveva accusato la tv pubblica inglese di aver ingannato la madre Lady Diana, arriva adesso un altro motivo a rivangare i vecchi rancori: il documentario The Princes and the Press che andrà in onda su BB2 stasera lunedì 22 novembre.

Stando alle indiscrezioni che si susseguono a poche ore dalla trasmissione della prima delle due parti del doc, i Windsor avrebbero chiesto alla Bbc di vedere e approvare i filmati prima della messa in onda. Avendo ottenuto un secco rifiuto, i reali avrebbero minacciato di non collaborare in futuro con l’emittente britannica che si è anche vista recapitare tre lettere di reclamo da parte di Buckingham Palace: una dall’ufficio della regina, una firmata dall’erede al trono Carlo e la terza dal principe William.

Di cosa parla il documentario

Secondo quando trapela, nel discusso documentario sarebbe rappresentata l’amarezza della regina Elisabetta per la decisione di Harry di allontanarsi da Londra e di crearsi una nuova vita negli Stati Uniti. Inoltre, i filmati passerebbero in rassegna anche gli screzi tra gli entourage dei due fratelli e i tentativi di screditarsi a vicenda. Quanto alle rispettive consorti, poi, emergerebbe che la moglie di William è gelosa di Meghan e che quest’ultima, su cui è già stato detto di tutto, avrebbe ordito il matrimonio con il principe solo per guadagnare più visibilità e anche un nuovo ruolo nella società.

Per capire l'effettiva serietà dei retroscena del documentario e le eventuali ripercussioni sull'immagine dei reali, bisognerà aspettare la sua intera messa in onda. Dopo stasera, la seconda parte è prevista a dicembre.