Winning Time - L'ascesa della dinastia dei Lakers: le anticipazioni

Giunge anche in Italia Winning Time - L'ascesa della dinastia dei Lakers: una serie tv targata Hbo che narra gli anni ’80 della squadra di basket di Los Angeles, capace di vincere la bellezza di 8 campionati (su 10) di Nba, grazie a campioni come Magic Johnson e Kareem Abdul-Jabbar. Scopriamo le anticipazioni di questa serie, imperdibile non solo per gli appassionati di basket Nba.

Winning Time - L'ascesa della dinastia dei Lakers: anticipazioni della docuserie

Winning Time - L’ascesa della dinastia dei Lakers è una serie tv dedicata ad una delle più grandi squadre di basket della storia dell’Nba. All’appassionato viene in mente The Last Dance, la celebrata docu-serie sui Chicago Bulls di Michael Jordan: ma se in quel caso la ricostruzione era affidata a interviste e immagini di repertorio, con Winning Time si gioca nel campo della fiction. Creata da Max Borenstein e Jim Hecht, ha tra i produttori Adam McKey: il regista di film come La grande scommessa e Don’t Look Up dirige anche il primo episodio della serie, che negli Stati Uniti è trasmessa da Hbo, canale principe delle serie tv di qualità. I numeri della materia con la quale ci confrontiamo sono da urlo: dalla stagione 1979-1980 a quella 1988-1989 i Los Angeles Lakers hanno vinto 8 titoli Nba (su 10). Durante il draft del 1979 i Lakers selezionarono Magic Johnson con la prima scelta assoluta. L'approdo a Los Angeles di questo sensazionale giocatore diede il via alle danze e affermò il cosiddetto periodo Showtime, battezzato qualche anno prima con l'arrivo di un altro campionissimo: Kareem Abdul-Jabbar. La serie tv si avvale di una impeccabile ricostruzione d’epoca, di un lavoro di casting notevole e un gusto del dettaglio che la rendono quantomeno interessante anche per i non avvezzi alla storia dell’ Nba. Tratta dal libro 'Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980' dello scrittore sportivo Jeff Pearlman, la serie è stata già confermata per una seconda stagione. La prima è composta da 10 episodi, che Sky Atlantic trasmette nel corso di 5 settimane. Nel cast di attori troviamo John C. Reilly, Quincy Isaiah, Jason Clarke, Gaby Hoffmann, Tracy Letts e Jason Segel.

Dove vederlo in tv e in streaming (da mercoledì 2 giugno)

Winning Time - L'ascesa della dinastia dei Lakers va in onda su Sky Atlantic (canale 110 di Sky) in cinque prime serate a partire da mercoledì 2 giugno, alle 21.15; e disponibile anche on demand e in streaming su NOW. Gli episodi della serie sono visibili, on demand, anche su Sky Go.