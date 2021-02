"Without remorse", il nuovo film di Stefano Sollima con Amazon ci porta nel mondo di Tom Clancy

Uscirà il 30 aprile in esclusiva mondiale su Amazon Prime Video il nuovo film del regista italiano Stefano Sollima, intitolato "Without Remorse" e tratto da un libro di Tom Clancy.

Il regista romano, che ha diretto le serie tv di Romanzo Criminale e Gomorra, così come i film Suburra e A.C.A.B., sbarca quindi nel cinema internazionale, con un film Amazon Original che uscirà in streaming dal prossimo 30 aprile in più di 240 Paesi del mondo.

La trama e il cast del film Without Remorse di Stefano Sollima

Questa l'anticipazione della trama fornita da Amazon Prime Video: "in Tom Clancy’s Without Remorse, l’esplosiva storia delle origini dell’action hero John Clark – uno dei personaggi più noti creati da Tom Clancy e appartenenti all’universo di Jack Ryan - un esperto Navy Seal alla ricerca di giustizia per l’omicidio della moglie incinta, rivela una cospirazione internazionale. Quando una squadra di soldati russi uccide la sua famiglia in una rappresaglia per il suo ruolo in un’operazione top-secret, il Sr. Chief John Kelly (Michael B. Jordan) cerca gli assassini a qualsiasi costo. Unendo le forze con un compagno dei Navy Seal (Jodie Turner-Smith) e un misterioso agente della CIA (Jamie Bell), nella sua missione Kelly rivela involontariamente un complotto che minaccia di travolgere gli Stati Uniti e la Russia in una guerra totale. Combattuto tra l’onore personale e la lealtà verso il suo paese, Kelly deve affrontare i nemici senza alcun rimorso se vuole evitare un disastro e rivelare i potenti che si celano dietro la cospirazione. Nel cast Michael B. Jordan, Jamie Bell, Jodie Turner-Smith, Lauren London, Brett Gelman, Jacob Scipio, Jack Kesy, Colman Domingo e Guy Pearce".

Per i fan dello scrittore americano morto nel 2013, questa storia di Clancy ambientata nell'universo di Jack Ryan è nota fin dal 1993, quando fu pubblicato il libro. Per loro ma anche per gli altri sarà comunque molto interessante vedere come Sollima ha fatto sua la narrazione adattandola al grande schermo (il film doveva uscire a febbraio nei cinema, ma a causa della pandemia arriverà direttamente in streaming a fine aprile).

L'accordo alla base del nuovo film

Alla base del debutto internazionale di Sollima c'è il nuovo accordo tra Amazon Studios e Outlier Society di Michael B. Jordan, un'intesa produttiva già esistente, per includere un accordo complessivo in esclusiva in ambito televisivo e un first-look film deal. Nell’ambito dell’accordo sui film, Outlier Society produrrà e acquisirà pellicole di alto livello con filmmaker e talenti innovativi ed eterogenei, per arricchire sempre di più la crescente offerta di film originali dello Studio. Questo accordo giunge con l’avvicinarsi dell’uscita di Tom Clancy’s Without Remorse, in cui Michael B. Jordan è produttore oltre che attore principale nei panni di John Clark.

Jordan ha recitato da protagonista in film come Creed - Nato per combattere, è stato l'antagonista principale Erik Killmonger in Black Panther, mentre in tv ha avuto ruoli tra gli altri in The Wire e in I Fantastici Quattro.

“Non vediamo l’ora che tutti possano vedere Without Remorse, la nostra nuova incursione nell’universo di Tom Clancy – un giro sulle montagne russe ricco di azione che i fan ameranno” ha dichiarato Jennifer Salke, Head of Amazon Studios.