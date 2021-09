X Factor 2021: puntate, regolamento, novità e anticipazioni. Cosa c’è da sapere

X Factor torna con la 15esima edizione. Il talent show che si propone di individuare i prossimi protagonisti del panorama musicale, riparte giovedì 16 settembre su Sky Uno in prima serata e su Tv8, con la prima puntata che segna il debutto alla conduzione di Ludovico Tersigni. L’attore romano, 26 anni, noto al pubblico per le serie tv Tutto può succedere, Skam Italia e Summertime, prende il posto di Alessandro Cattelan, al timone del programma dal 2011 al 2020.

X Factor 2021: i giudici

Al tavolo dei giudici siedono ancora Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika: per Mika e Manuel Agnelli si tratta della quinta edizione, mentre per Emma e Hell Raton questo è il secondo anno.

X Factor 2021: abolite le categorie

La grande novità di questa edizione è l’abolizione delle categorie tradizionali (nelle prime tre edizioni italiane erano Under, Gruppi Vocali, Over; dalla quarta edizione fino allo scorso anno, le categorie sono diventate quattro: Uomini 16-24, Donne 16-24, Over 25, Gruppi).

I giudici rimarranno quindi mentori di squadre che mai come stavolta saranno eterogenee, composte sia da solisti che da band attraverso una modalità di assegnazione e scelta dei 12 finalisti incentrata esclusivamente sulla proposta musicale e sulla progettualità artistica.

X Factor 2021; meccanismo e puntate

La nuova edizione parte con le Audition durante le quali i giudici scelgono i primi 48 concorrenti più meritevoli di accedere ai Bootcamp. La giuria (altra novità di quest’anno) si riunisce per confrontarsi su ogni singolo aspirante concorrente con la direzione musicale del talent che assegnerà a ogni giudice una “batteria” di 12 concorrenti composta da solisti e band.

I concorrenti che supereranno i Bootcamp passeranno poi agli Home Visit, al termine dei quali si conosceranno i tre talenti di ogni squadra, per un totale di 12 concorrenti. I giudici sono obbligati a scegliere un solista e una band. Si passa, infine, ai Live Show.

In tutto le puntate di X Factor dovrebbero essere 13.

Al vincitore di X Factor 2021 va un contratto discografico con la Sony Music dal valore di 300mila euro.