Chi vince X Factor 2021? Scaletta, ospiti, finalisti e tutte le anticipazioni sulla finale

Chi vince X Factor 2021? Baltimora, Bengala Fire, Fellow, gIANMARIA: sono loro quattro a contendersi la vittoria finale nell’ultimo, decisivo, appuntamento con lo show di Sky prodotto da Fremantle. La finale di questa edizione è per stasera, giovedì 9 dicembre, alle 21:15 su Sky, in simulcast su TV8 e in streaming su NOW, in diretta da uno dei più importanti palchi per la musica in Italia, il Mediolanum Forum di Assago. A condurre la serata e a proclamare il vincitore sarà Ludovico Tersigni.

Si partirà da una situazione di perfetto equilibrio tra i quattro giudici Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika, che arrivano al Mediolanum Forum di Assago con un concorrente ciascuno, rispettivamente gIANMARIA, Baltimora, Bengala Fire e Fellow. Due sorprese straordinarie sul palco del Mediolanum Forum renderanno indimenticabile la notte della finale di #XF2021: tornano sul palco dove è partito il loro percorso trionfale i Maneskin; superospiti internazionali la band dei record dei Coldplay, annunciati alla partenza dei live di X Factor.

Le tre manche

La serata sarà divisa in tre manche: al termine delle prime due, il concorrente meno votato dal pubblico dovrà abbandonare la gara, nella terza, lo scontro a due, il più votato sarà il vincitore di X Factor 2021.

La prima manche si svilupperà con i Duetti, e vedrà protagonisti i quattro finalisti affiancati ognuno dal proprio giudice: Emma e gIANMARIA proporranno “Sulla nostra relazione”, pezzo del 1978 del primissimo Vasco Rossi; Baltimora sarà accompagnato da Hell Raton per cantare “Otherside”, uno dei brani più noti, iconici e generazionali dei Red Hot Chili Peppers; Manuel Agnelli affiancherà i suoi Bengala Fire per “In Between Days”, primo estratto dal sesto – epocale – disco dei The Cure “The Head on the Door”; Fellow potrà invece cantare “Underwater” del suo artista preferito Mika potendo duettare proprio con lui, suo giudice.

La seconda sarà il Best Of, in cui i tre artisti rimasti in gara potranno esibirsi con un medley dei brani che hanno presentato durante queste settimane. In questi giorni, Baltimora sta preparando il suo medley composto da “Un uomo che ti ama” di Lucio Battisti, “Parole di burro” di Carmen Consoli e “Turning Table” di Adele; i Bengala Fire stanno unendo il mash-up tra “Sunny Afternoon” dei The Kinks e “Chelsea Dagger” dei The Fratellis, “Making Plans for Nigel” degli XTC e “Girls & Boys” dei Blur; Fellow vuole spaziare da “Nemesis” di Benjamin Clementine ad “Anche Fragile” di Elisa fino a “Dog Days Are Over” di Florence + The Machine; gIANMARIA, invece, riassume il suo percorso a #XF2021 con “Rimmel” di Francesco De Gregori, “Jenny è pazza” di Vasco Rossi e “Io sto bene” dei CCCP.

L’ultima manche, la Finale, sarà dedicata ai brani originali dei due cantanti ancora in gioco tra i quali il pubblico sceglierà il vincitore di X Factor 2021. Sono le canzoni che gli artisti hanno presentato nel corso di queste settimane: “Altro” e “Baltimora” per Baltimora, “Valencia” e “Amaro mio” per i Bengala Fire; “Fire” e “Non farmi andare” per Fellow; “I Suicidi” e Senza Saliva” per gIANMARIA.

I finalisti

Baltimora, all’anagrafe Edoardo Spinsante, fa parte del roster di Hell Raton ed è uno studente giovanissimo e un po’ nerd, dalla vocalità e dalla penna molto interessanti. Suona il pianoforte, la chitarra e mette mani anche sulla produzione. Ha fatto capire subito di puntare molto sui testi e sulla forza della parola: nelle selezioni ha proposto due suoi pezzi e “La ballata della moda” di Luigi Tenco. Nel corso dei Live Show ha portato brani di Carmen Consoli, Adele, Lucio Battisti, Morgan. In semifinale ha duettato con Fulminacci.

I Bengala Fire, dal roster di Manuel Agnelli, sono Davide Bortoletto (Borto), Mattia Mariuzzo (Mario), Andrea Orsella (Orso), Alexander Puntel (Lex). Formano un gruppo dal forte richiamo brit-rock in cui ciascuno dei 4 ha le proprie influenze musicali: suonano insieme da circa 11 anni, si conoscono da quando erano piccoli e ad unirli c’è soprattutto l’amore sconfinato per il rock’n’roll. Ai Bootcamp hanno proposto “Television Mind” dei Fontaines D.C. conquistando anche i complimenti da parte della band irlandese. Nel corso di queste settimane, hanno portato - tra gli altri - cover di Interpol, Blur, The Kinks, The Fratellis, Per la semifinale hanno duettato con Motta.

20 anni, di Torino, Federico Castello in arte Fellow è un cameriere e cantautore dalla voce soul e dai capelli riccissimi. Scrive sia in italiano che in inglese, suona il pianoforte, è un cantante classico ma attuale. Si è presentato alle selezioni descrivendosi come grande fan di Mika, che poi lo ha voluto nel suo roster. Nel corso dei Live Show ha proposto cover - tra gli altri - di Harry Styles, Elisa, Coldplay, Florence + The Machine e Benjamin Clementine, quest’ultimo uno dei suoi cantautori di riferimento, con cui ha anche potuto duettare durante la semifinale.

Nel roster di Emma, gIANMARIA (all’anagrafe Gianmaria Volpato) sembra il ritratto della sua generazione: dall’aspetto curato e dai pensieri solidi, appare spesso sfuggente e introverso. Ha una visione del mondo abbastanza complessa che si riflette nella sua musica e nei suoi testi. Si è fatto notare fin dalle selezioni, poi nel corso dei Live Show è stato protagonista di un intenso viaggio nel grande cantautorato italiano, portando cover di CCCP, Vasco Rossi (che gli ha anche fatto i complimenti attraverso i social), Francesco De Gregori, Lucio Dalla, Milva. In semifinale ha cantato con Samuele Bersani.

Chi vince X Factor 2021? I pronostici

Secondo gli scommettitori, l’uscita di Erio nella semifinale della settimana scorsa, ha lasciato gIANMARIA unico vincitore annunciato. Il diciottenne di Vicenza conquista il 77,5 per cento degli scommettitori e la sua vittoria viene data a 1,65.

Le previsioni possono però essere ribaltate, considerando che platea dei votanti è aperta (non solo gli abbonati Sky). Baltimora è a 4,50, con le preferenze degli scommettitori pari all’8,5 per cento. Segue Fellow, anche lui a 4,50 con il 5,9 per cento delle preferenze. Ultimi i Bengala Fire: il successo a sorpresa della band scelta di Manuel Agnelli vale 7 volte la scommessa.

Maneskin e Coldplay ospiti della finale

Ospiti della serata finale sono i Maneskin che tornano sul palco da cui, nel 2017, è partito tutto: un successo su ogni fronte, che ha portato la band romana dalla vittoria del Festival di Sanremo a quella dell’Eurovision fino a scalare le classifiche di tutto il mondo e ad aprire un concerto dei Rolling Stones. Victoria (basso), Damiano (voce), Thomas (chitarra) ed Ethan (batteria), tutti ventenni, hanno iniziato come buskers suonando per le strade di Roma nel 2015 e, nel giro di pochi anni, hanno conquistato tutto il mondo diventando fra i più popolari musicisti rock della nuova generazione.

Super ospiti internazionali della finale di X Factor i Coldplay, la band numero 1 al mondo che ha cambiato la storia della musica con all’attivo 868 milioni di album venduti e 844 milioni di streaming. Oltre 100 milioni di album venduti e 107 premi nella loro carriera. La band ha da poco pubblicato “Music of Spheres”, il loro nono album da studio entrato direttamente ai vertici delle classifiche di tutto il mondo e affermandosi come il primo album in UK a superare le 100.000 copie vendute in una settimana dal 2019. I Coldplay tornano in Italia come protagonisti della serata finale di X Factor 2021 come superospiti internazionali dopo la partecipazione del 2015.