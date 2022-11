X Factor 2022, come partecipare da pubblico alla finale

L’8 dicembre 2022 si tiene la finalissima di “X Factor 2022”. Possono partecipare come pubblico tutti i vincitori di uno dei concorsi legati allo show di Sky. Leggiamo in che modo è possibile guadagnare i pass per l’attesissimo gran finale del talent show.

Come partecipare dal vivo alla finale di "X Factor 2022"

L’inizio della fase dei Live di X Factor ha fatto ben comprendere ai telespettatori l’importanza del pubblico. In anni di pandemia dove la presenza di spettatori dal vivo è stata drasticamente ridotta (quando non totalmente rimossa) il ritorno al pubblico ha rappresentato un toccasana. Fatta questa premessa, adesso che siamo nel pieno della gara, non pochi sono coloro che sognerebbero di diventare, almeno per una sera, parte integrante dello spettacolo. E perché non proprio in occasione della finale? Le data è stata già resa nota: giovedì 8 dicembre 2022 si tiene la finale della gara, ovviamente in rigorosa diretta, presso il forum di Assago a Milano.

Ma come partecipare da spettatori a questo grande evento?

Ebbene, i biglietti per essere presenti come pubblico non sono in vendita: per partecipare alla finale di “X Factor” (nonché alle serate precedenti) bisogna affidarsi ai concorsi ufficiali, organizzati dai vari sponsor del programma. Tutti i fortunati non dovranno sborsare nulla: per i fortunati l’ingresso è gratuito.

Facciamo l’esempio di Now Tv, piattaforma legata a Sky che trasmette anche l’evento: una volta attivato il Pass Entertainment NOW (la data ultima è in questo caso il 10 novembre) bisogna iscriversi alla pagina online nowtv.digitalcontest.it. I vincitori del contest si portano a casa un biglietto valido per 2 persone per uno dei Live o, nei casi più fortunati, per la finalissima dell'8 dicembre.

Gli altri sponsor che permettono di aggiudicarsi i biglietti per la finale dello show sono: HYPE, ŠKODA, Mabina Gioielli, Astra Make-Up, Acqua Lete, Cult.

Per partecipare ad uno o più concorsi è sufficiente andare sulla pagina ufficiale che Sky e X Factor hanno appositamente creato e seguire le istruzioni:

https://xfactor.sky.it/info/x-factor-2022-biglietti-live

Dove vedere X Factor 2022

La sedicesima edizione di X Factor va in onda in prima visione assoluta il giovedì su Sky Uno (canale 108 di Sky) a partire dalle 21.15. Le puntate del talent show sono visibili anche su Now Tv - per gli abbonati al servizio - e, on demand, su Sky Go.