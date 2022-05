Dopo Fedez X Factor punta su Dargen D'amico e Ambra Angiolini

Sky punta al poker. Dopo l'ultima stagione, deludente parlando di ascolti, di X Factor gli organizzatori sembrerebbero aver messo in atto una vera e propria rivoluzione. È solo di pochi giorni fa l'ufficialità del ritorno in squadra di Fedez, ma oltre al rapper, che è stato giudice per cinque edizioni, Sky starebbe lavorando, secondo il settimanale Chi, all'ingresso in giuria di Dargen D'Amico e Ambra Angiolini. Unica conferma quindi Manuel Agnelli, che bisogna ricordarlo con Fedez aveva instaurato un rapporto idilliaco.

Il nome di Angiolini era stato fatto anche da Dagospia, mentre non stupisce che X Factor stia puntando a Dargen D'Amico soprattutto dopo il successo di Sanremo e vista l'amicizia con Fedez e sembrerebbe che proprio Federico abbia voluto Dargen in squadra: "Ecco quale potrebbe essere il quartetto dei giudici convocati per rilanciare un format in calo nelle ultime due edizioni: il già citato Fedez, Ambra Angiolini, il confermato Manuel Agnelli e una new entry, ovvero il rapper Dargen D'amico, collaboratore amico di Fedez, che lui stesso ha voluto fortemente", ha scritto il settimanale diretto da Alfonso Signorini.