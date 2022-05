X Factor 2022: quando inizia, chi sono i giudici, conduttore, dove vederlo

X Factor 2022 promette scintille. Da qualche settimana il popolo del web sta già scaldando i motori. In particolar modo c’è grande attesa per vedere all’opera i nuovi giudici recentemente annunciati. Tra novità, conferme e attese, scopriamo tutto quello che sappiamo del talent show di Sky, giunto alla sua sedicesima edizione.

Quando inizia X Factor 2022

La sedicesima edizione di X Factor non ha una data ufficiale d'inizio. Come i fan ben sanno lo show viene trasmesso di giovedì, a partire dalla seconda metà di settembre. Dunque tutto lascia immaginare un avvio previsto per il 16, il 23 o il 30 settembre. La finale è invece ancorata al mese di dicembre.

Chi sono i giudici di X Factor 2022

Di recente sono stati ufficializzati due dei quattro giudici della sedicesima edizione dello show: Fedez, che aveva già coperto questo ruolo dal 2014 al 2018, e Ambra Angiolini, una novità assoluta. Ex Non è la Rai, l’attrice è dal 2018 la prima conduttrice del Concertone romano del 1° maggio. Ma chi siederà sulle altre due poltrone? I ben informati davano per scontata la conferma di Manuel Agnelli, ma indiscrezioni delle ultime ore lo danno fortemente in bilico. Favoritissimo per un posto dietro il bancone è Dargen D’Amico, autore del recente tormentone sanremese Dove si balla e, dicono voci di corridoio, molto gradito a Fedez. A salutare la compagnia sarebbero dunque Emma, Hell Raton e Mika.

Conduttore dell’edizione 2022

Lo scorso anno X Factor subì un vero scossone: lo storico conduttore Alessandro Cattelan venne sostituito da Ludovico Tersigni. Non sono trapelate voci su un ennesimo ribaltone, eppure in molti cominciano a sostenere che potrebbero esserci grandi novità. Non resta che attendere la parola dei produttori dello show.

Dove vedere X Factor 2022

Anche la sedicesima edizione di X Factor andrà in onda su Sky Uno (canale 108 di Sky), su Now Tv e, on demand, su Sky Go. Come per le ultime edizioni, le puntate dovrebbero successivamente andare in onda (in replica) su Tv8 ogni venerdì successivo, ad eccezione della finale, trasmessa in contemporanea da entrambe le reti.