X Factor 2022: cos'è successo nella puntata dei ieri, 6 ottobre

La puntata di X Factor 2022 del 6 è stata la prima (di due) dedicata all fase dei Bootcamp. Abbiamo ascoltato i 24 artisti di Rkomi e di Fedez. Soltanto in 12 sono però riusciti a superare il turno. Leggiamo la cronaca della serata.

Dopo l'iniziale esibizione di Francesca Michielin, che presenta al piano il suo inedito "Distratto", i Bootcamp hanno ufficialmente inizio con il roster di Rkomi. I primi concorrenti cominciano a sedersi sulle sei sedie: gli Elephants in the Room, Delì Li (con una convincente esibizione), Manal Harchiche (convincenti) i Moise (meno entusiasmanti con un brano di Tananai), Alessandro Baroni, con un inedito, e Lina Lane. Occupate le sei sedie, come le regole del Bootcamp insegnano, i concorrenti delle restanti esibizioni possono scalzare i quelli seduti. Ed è proprio ciò che accade con i The Violet End, protagonisti di uno switch con gli Elephants in the room. Succede lo stesso con Jacopo Rossetto, che con "I.A. (Intelligenza artificiale)" prende il posto di Alessandro Baroni. Niente da fare per Martina Bonsignore. Decisamente convincente Clemente Guidi, che con "At the Top" è protagonista di uno switch che manda a casa i Moise. I Santi Francesi con “Un ragazzo di strada” piacciono molto: switch scontato, ma quando Rkomi decide di sacrificare Clemente Guidi, da poco seduto, gli altri giudici sembrano piuttosto increduli. Anche Giorgia Turcato fa un figurone, e grazie ad una cover di The Weeknd sostituisce Lina Lane. Scelti i suoi sei ragazzi, la palla passa a Fedez.

Il primo ad esibirsi è Filippo Ricchiardi: una discreta esibizione ma, come già fatto intendere, Fedez preferirebbe non ascoltare inediti nei primi turni. Sensazione che emerge anche con i Deshedus. Nel mezzo si esibisce Alessandra Benedetti: la ragazza si siede ma il rapper non è entusiasta. Tutt'altra musica con Marco Zanini: la sua cover di un brano di Paolo Nutini è decisamente apprezzata. Siedono anche Wiat Ait Bakrim e i Lost Kids, che però sembrano non entusiasmare Fedez. Occupate le sei sedie, inizia la seconda metà del secondo roster. L'esibizione di Gaia Eleonora Cipollaro convince e lo switch con Alessandra appare inevitabile. Già accolto con riserva da Fedez alle audition, Michele Sechi con il suo inedito non fa cambiare idea al rapper. Luca Fallini viene definito interessante e sperimentale, ma non riesce a scalzare nessuno. Gli Omini eseguono una cover di “My Generation” e per il pubblico è tra i momenti più elettrizzanti della puntata: switch inevitabile, al posto dei Lost Kids. Delusione per Omar Ahmed: non dispiace, ma non conquista l'ambita sedia. Ultima concorrente e ultimo swich: Linda emoziona il pubblico e convince Fedez: ad essere sacrificati sono i The Shadows. Dovendo ogni giudice - secondo regolamento - portare almeno una band alla fase finale del programma, il solo gruppo superstite del team Fedez, gli Omini, passano direttamente ai Live.

Appuntamento alla prossima settimana con i roster di Ambra Angiolini e Darden D'Amico.