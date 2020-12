Il video dell'addio in lacrime di Ale Cattelan a X Factor dopo 10 anni: "Immaginavo una fine diversa"

Ieri sera, prima della proclamazione del vincitore di X Factor 2020, Alessandro Cattelan ha annunciato il suo addio al talent show dopo dieci anni di onorata carriera. "Questa è stata la mia ultima puntata di X Factor", ha spiegato il conduttore, emozionato e commosso.

L'addio di Ale Cattelan a X Factor

"E' stato un viaggio molto bello quello che ho fatto insieme a tutti voi in questi ultimi 10 anni - ha dichiarato - Mi sono reso conto che non sto lasciando un programma, non sta finendo un programma, sta finendo un'epoca per me, sta finendo un pezzo della mia vita". "Se avete seguito X Factor dall'inizio è finito anche un pezzo della vostra vita, si cambia pagina", sottolinea. "Immaginavo una fine diversa, al Forum, con un sacco di gente, con i miei amici e la mia famiglia ad aspettarmi in camerino. È stato un anno particolare per tutti e lo finiamo così… insieme".

Poi il ringraziamento al pubblico e allo staff che lo ha seguito in questi anni: "Per me è arrivato il momento di voltare pagina".

Casadilego vince X Factor, la classifica finale

E' Casadilego la vincitrice di X Factor 2020. La diciassettenne Elisa Coclite ha trionfato nella finale el talent show di Sky prodotto da Fremantle, in onda su Sky Uno, in simulcast su TV8 e NOW TV. All'ultimo scontro Casadilego ha avuto la meglio sui Little Pieces of Marmelade proponendo Vittoria, il brano originale scritto appositamente per lei da Mara Sattei. Casadilego è nata a Bellante (Te), studia pianoforte classico e suona la chitarra. Ha scelto il suo nome d'arte dal titolo di una canzone del suo idolo Ed Sheeran, "Lego House", e conquistato pubblico e giudici grazie alla sua voce straordinaria.

Secondi in classifica i Little Pieces of Marmelade, che si sono esibiti insieme a Manuel Agnelli sulle note di Veleno degli Afterhours e come Best Of hanno scelto i brani I Am the Walrus dei Beatles, Bullet With Butterfly Wings dei The Smashing Pumpkins e Gimme All Your Love degli Alabama Shakes. Il duo marchigiano, composto da Daniele e Francesco, rappresenta la scommessa vinta da Manuel Agnelli in questa edizione. Allo scontro finale con Casadilego hanno presentato One cup of Happiness. Al terzo posto Blind. Il perugino Franco Rujan, in duetto con la sua giudice Emma, ha presentato La Fine, una cover di Tiziano Ferro/Nesli.