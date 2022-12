X Factor 2022, stasera la finale: ospiti e anticipazioni

Oggi, 8 dicembre, Sky e Tv8 trasmettono la finalissima di “X Factor 2022”. I quattro concorrenti pronti a sfidarsi sono Beatrice Quinta, Linda, i Santi Francesi e i Tropea. Una gara strutturata in tre manche alla fine delle quali sarà annunciato il sedicesimo vincitore della storia del talent.

X Factor 2022 - Anticipazioni puntata dell’8 dicembre

Il giorno della finalissima è arrivato. Dopo un percorso duro che, partendo dalle audizioni, ha visto passare in rassegna una grande quantità di giovani artisti, “X Factor 2022” si appresta all’ultimo atto. Oggi, 8 dicembre, va in scena dal Mediolanum Forum di Assago l’ultima puntata della sedicesima edizione dell’amato talent. Rigorosamente live su Sky e su Tv8, Francesca Michielin conduce una serata strutturata in 3 manche che vedono, al termine di ciascuna, l’eliminazione di un concorrente.



A darsi battaglia fino all’ultima nota sono Beatrice Quinta (roster Dargen D’Amico), Linda (roster Fedez), i Santi Francesi (roster Rkomi), i Tropea (roster Ambra Angiolini).

Il primo step è quello dei duetti. I quattro finalisti sono qui in scena con un’artista di lusso: Francesca Michielin, che abbandonerà i panni da conduttrice per cimentarsi nella sua arte di appartenenza.

La seconda manche è il “Best Of”, che vede tre concorrenti esibirsi in un medley di canzoni che hanno presentato nel corso delle ultime settimane.

L’ultimo atto e quello Finale, tutto dedicato agli inediti dei due superstiti.

Il pubblico può poi votare per decretare il vincitore della sedicesima edizione di “X Factor”.

Ospiti di questo ultimo appuntamento sono i Pinguini Tattici Nucleari, che da pochi giorni hanno pubblicato il loro nuovo lavoro discografico, dal titolo “Fake News”.

Altri ospiti della finale sono i Meduza, il gruppo house italiano che con la canzone “Piece of Your Heart” ha raggiunto nel 2019 un successo planetario.

Dove vedere X Factor 2022 (8 dicembre 2022)

La finalissima di X Factor va in onda oggi, 8 dicembre, su Sky Uno (canale 108 di Sky) e su Tv8 a partire dalle 21.15. Il programma è inoltre visibile in live streaming su Now Tv (per gli abbonati al servizio) - e on demand su Sky Go.